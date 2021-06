EM 2021: Herber Rückschlag für Spanien – Polen darf hoffen

Sevilla. Spanien – Polen: bei der EM 2021 sind beide Teams schon im zweiten Spiel unter Druck.

Die Elf von Luis Enrique blieb beim torslosen und trostlosen Remis gegen Schweden vieles schuldig. Nun muss Spanien gegen Polen liefern, um im letzten Gruppenspiel der EM 2021 nicht mit dem Rücken zur Wand zu stehen.

EM 2021: Spanien – Polen im Live-Ticker: Alvaro Morata spielt

Auch die Polen enttäuschten beim Auftakt. Von Weltfußballer Robert Lewandowski war wenig zu sehen. Doch wer ihn kennt, weiß: Dieser Bursche kann jedes Spiel prägen – auch das gegen die Startruppe aus Spanien.

EM 2021: Spanien trifft bei der Euro auf Polen. Foto: dpa

Ärgert Lewandowski die Spanier? Gewinnt Favorit Spanien gegen Polen? Du erfährst alles in unserem Live-Ticker. Und der hält dich auch bis zum Anpfiff mit allen relevaten Infos auf dem Laufenden.

------------------------------

Spanien – Polen 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Morata (25'), 1:1 Lewandowski (54')

------------------------------

Mögliche Aufstellungen:

Spanien: Unai Simon - M. Llorente, Laporte, Pau, Jordi Alba - Rodrigo - Koke, Pedri - Gerard, Morata, Dani Olmo

Polen: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek - Moder - Jozwiak, Puchacz - Klich, Zielinski, Swiderski - Lewandowski

------------------------------

90'+5 Nach fünf Minuten Nachspielzeit ist Schluss. Spanien erleidet eine herbe Enttäuschung, während Polen die Hoffnung auf die nächste Runde am Leben hält. Rein nach den Chancen hätten die Gastgeber hier klar gewinnen müssen.

83' Polen musste gerade eine äußerst kritische Phase überstehen. Szczesny und seine Verteidiger sprechen sich nicht ab, machen den Ball unnötig gefährlich. Wenig später taucht wieder Morata vor dem Keeper auf, der sich mutig in den Schuss wirft. Es bleibt beim 1:1.

78' Die Partie plätschert dem Ende entgegen. Viel Ballgeschiebe ist von der Furia Rocha zu sehen. Auf der anderen Seite spielt Polen einen Konter zu unsauber aus. Da wäre mehr drin gewesen.

70' Spanien bemüht sich, die plötzlich bedrohliche Situation zu bereinigen. Doch es fehlen die Ideen, Polen verteidigt gut. Wird sich dieser vergebene Elfmeter noch rächen?

62' Wir haben mittlerweile übrigens Geschichte miterlebt. Der junge Kozlowski kam für Klich in die Partie und ist damit nun der jüngste Spieler aller Zeiten bei diesem Turnier. Damit löst er Jude Bellingham ab.

57' Elfmeter für Spanien!

Direkt im Gegenzug gibt es nach Videobeweis Elfmeter. Dieser geht allerdings an den Pfosten, im Nachschuss scheitert Morata. Glück für Polen.

54' Tooooooor für Polen!

So schnell kann es gehen. Herrliche Flanke von der rechten Seite. Lewandowski steigt hoch und nickt ein.

52' Verhaltener Beginn, dabei müssten gerade die Polen alles reinwerfen, um das Ausscheiden zu verhindern.

46' Die zweite Hälfte läuft. Kann Polen den vorzeitigen K.o. verhindern?

45' Auf der anderen Seite hat Gerard die Chance, trifft aber nur das Außennetz. Schade eigentlich, dass jetzt Pause ist. Beide Mannschaften schienen gerade richtig in Fahrt zu kommen. In 15 Minuten geht es weiter.

43' Riesenchance für Lewandowski! Swiderski trifft aus der Distanz den Pfosten. Der Abpraller fällt Lewandowski auf die Füße. Bayerns Star-Stürmer nimmt ihn an und hält voll drauf. Doch Simon ist schon wieder auf den Beinen und klärt den Nachschuss. Da war aus kurzer Distanz mehr drin.

34' Spanien macht weiter. Gerard versucht es mit einem Freistoß aus 17 Metern zentraler Position direkt. Sein Schuss streicht am Pfosten vorbei.

25' Tooooooooor für Spanien!

Der Ball zappelt im Netz, endlich haben die Spanier ihren ersten Treffer! Morata macht es. Ein Pass von Gerard trudelt durch den Strafraum. Am zweiten Pfosten lauert Morata und trifft. Zunächst entscheidet der Linienrichter auf Abseits, doch der VAR kassiert die Entscheidung.

19' Lewandowski schnappt sich die Kugel am eigenen Strafraum nach einer Ecke und nimmt Fahrt auf. Rund 60 Meter dauert der 1-Mann-Konter, ehe er vom Ball getrennt wird.

16' Mittlerweile nimmt die Partie dann aber doch die vermutete Form an. Spanien passt und sucht nach Lücken. Diese ergeben sich allerdings noch nicht.

6' Wer gedacht hat, dass das Spiel erneut zu einer Pass-Orgie für die Spanier verkommen würde, der sieht sich in den ersten Minuten gettäuscht. Die Polen gehen aggressiv drauf und haben bisher mehr vom Spiel. Ein Erster Schuss von Klich landet auf dem Tor.

1' Anpfiff in Sevilla! Der Ball rollt.

20.50 Uhr: Spanien will also mit einer Veränderung im Angriff endlich zum Torerfolg kommen. Ob das gelingt, sehen wir in wenigen Minuten.

20.26 Uhr: Bei den Spaniern gibt es nur eine Veränderung: Gerard rutscht für Feran Torres in die Startaufstellung. Bei den Polen fehlt Krychowiak Gelb-Rot gesperrt. Um diese Entscheidung hatte es große Diskussionen gegeben.

19.54 Uhr: In etwas über einer Stunde geht es hier los. Derweil hat die deutsche Nationalmannschaft ihr Duell gegen Portugal gewonnen. Hier alle Highlights >>>

18.53 Uhr: Bei den Polen wird heute die große Frage sein: Trifft Robert Lewandowski? Auch in der Nationalmannschaft fußt alles auf dem Bayern-Star. Gelingt ihm auch heute gegen Spanien nichts, könnte es ganz düster für Polen aussehen.

17.39 Uhr: Die Spanier haben sich im ersten Spiel bei dieser EM nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Trotz unfassbarer Überlegenheit sprang gegen die Schweden nur ein torloser Punkt heraus. Ein Dämpfer für den einstigen Welt- und Europameister.

11.19 Uhr: Pablo Sarabia verrät genau das vor dem Spiel. Der Mittelfeldspieler sagt: „Natürlich ist Lewandowski die größte Bedrohung. Er hatte eine verdammt gute Saison – aber das tut er oft. Unsere Idee ist es, ihn so unbequem wie möglich zu machen und ihn in Bereiche zu bringen, in denen er nicht sein möchte.“

9.41 Uhr: Robert Lewandowski kriegt es heute Abend wohl mit Laporte und Pau zutun. Die beiden spanischen Innenverteidiger werden dafür zuständig sein, den Weltfußballer aus dem Spiel zu nehmen. Gelingt das, stehen die Polen zumeist vor einem großen Problem. Zu viel ist von „Lewy“ abhängig.

Samstag, 07.55 Uhr: Guten Morgen! Das heiße Fußballwochenende geht weiter. Neben der Partie zwischen Spanien und Polen, spielt auch die DFB-Elf ein zweites Mal bei diesem Turnier. Sie trifft auf Portugal und will unbedingt den ersten Sieg. Alle Infos und Highlights gibt es bei uns im Live-Ticker. >>> Hier entlang.

Freitag, 20.12 Uhr: Spanien-Trainer Luis Enrique lässt sich vor dem Spiel in die Aufstellungs-Karten schauen. Er stellt klar: Alvaro Morata wird in der Startelf stehen. „Er wird von Beginn an spielen. Ich will, dass er uns weiter im Angriff und in der Abwehr hilft. Morgen spielen wir mit Morata und zehn weiteren Spielern.“ Letztes kommt nicht überraschend.

17.45 Uhr: Superstar Robert Lewandowski stellt vor dem Duell mit den Spaniern klar: „Wir haben keine Angst. Wir müssen diszipliniert spielen, die Partie wie ein Endspiel angehen.Natürlich ist Spanien ein großartiges Team mit großartigen Spielern. Für uns wird das definitiv eine große Herausforderung.“

------------------------------

Spiel-Infos:

Anstoß: Samstag, 19. Juni, 21 Uhr

Spielort: Sevilla (Spanien)

Schiedsrichter: Daniele Orsato (Italien)

------------------------------

16.20 Uhr: Spanien kam im ersten Spiel der EM 2021 nicht über ein 0:0 gegen Schweden hinaus. Die Polen verloren 1:2 gegen die Slowakei. Gestern konnten die Schweden die Slowakei 1:0 schlagen und thronen nun an der Tabellenspitze der Gruppe E.

------------------------------

------------------------------

Freitag, 15.12 Uhr: Hallo und herzlich Willkommen im Live-Ticker der EM 2021 zur Begegnung Spanien gegen Polen. Hier gibts bis zum Anpfiff alle Infos, dann alle Highlights. Viel Spaß!