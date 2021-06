EM 2021: Schweiz – Türkei: Unfassbare Szenen! Bei den Fans wird DIESE Erinnerung wach

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Diese Partie verspricht ein Spektakel zu werden. Bei der EM 2021 wollen die Schweiz und Türkei ihre letzte Chance auf das Achtelfinale wahren. Beide Nationen benötigen dazu dringend einen Sieg.

Während Wales und Italien in Gruppe A bereits sicher durch sind, könnten es Schweiz und Türkei beide theoretisch noch als einer der besten Gruppendritten weiterschaffen.

EM 2021: Schweiz – Türkei: Wer hält die Hoffnung auf das Achtelfinale am Leben?

-----------------------------

Spielinfo:

Anpfiff: Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr

Stadion: Olympiastadion Baku (Baku)

Schiedsrichter: Slavko Vincic

------------------------------

Schweiz – Wales -:- (-:-)

Tore:

-----------------------------

Voraussichtliche Aufstellungen:

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, G. Xhaka, R. Rodriguez - Shaqiri - Seferovic, Embolo

Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Okay - Ozan Tufan - Cengiz Ünder, Calhanoglu, Karaman - B. Yilmaz

------------------------------

17.45 Uhr: Vor dem Duell werden bei den Fußballfans Erinnerungen wach. 2005 endete eine Partie zwischen beiden Nationen mit einem handfesten Skandal. Damals standen sich beide in den Playoffs um die Teilnahme an der WM 2006 gegenüber. Die Schweiz hatte das Hinspiel mit 2:0 gewonnen.

2005 flüchteten die Schweizer Spieler nach Abpfiff in der Türkei. Foto: IMAGO / Ulmer

Im Rückspiel führten die Türken im heimischen Stadion bereits mit 4:2. Ein Treffer fehlte, um zum großen Turnier nach Deutschland zu reisen - doch er fiel nicht. Was dann passierte, ging als ein Tiefpunkt in die Fußballgeschichte ein. Die Schweizer flüchteten in die Kabine, weil sie von den Rängen mit Gegenständen beworfen wurden.

Doch auch zwischen den Spielern beider Seiten kam es zu Auseinandersetzungen. So traten sich einige Akteure gegenseitig, ein Spieler musste anschließend sogar ins Krankenhaus. Die Schweizer sprachen später davon, bis in die Kabine verfolgt worden zu sein. Nach der „Schande von Istanbul“ wurden einige Spieler von der UEFA gesperrt und die Türkei zu Geisterspielen auf neutralem Platz verurteilt.

---------------------------

----------------------------

16.31 Uhr: Während die Türken noch keinen Punkt und kein Tor auf dem Konto haben, konnten die Schweizer gegen Wales immerhin ein 1:1 ergattern.

15.23 Uhr: Durch die Wettbewerbskonstellation kommen aus sechs Gruppen die besten vier Gruppendritten weiter. Somit ist das Turnier weder für die Türken noch für die Eidgenossen gelaufen.

Samstag, 19. Juni, 15 Uhr: Hallo und herzlich willkommen. Schweiz und Türkei beschließen die Gruppe zeitgleich zum Spiel Italien – Wales. Beide haben die Chance auf das Achtelfinale noch nicht aufgegeben.