EM 2021: Chaos vor Turnierstart! Sorgen um Deutschland-Spiel– doch plötzlich passiert DAS

Endlich ist es soweit: Am Freitag startet die EM 2021. Ausgerechnet jetzt droht dem Turnier aber ein Mega-Chaos. Mehrere Coronafälle sorgen für Wirbel, auch die Absage eines Deutschland-Spiels stand im Raum.

Sergio Busquets war am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Freitag stand der Spanien-Kapitän im vorletzten Testspiel vor der EM 2021 gegen Portugal (0:0) noch auf dem Platz – war dort womöglich schon infiziert.

EM 2021: Portugal in Quarantäne – Deutschland-Spiel auf der Kippe

Als Konsequenz musste die gesamte portugiesische Nationalmannschaft laut der spanischen Sportzeitung „AS“ in Quarantäne. Und weil die zwölf Tage dauern sollte, betraf sie auch das Spiel Portugal gegen Deutschland.

Sergio Busquets war 60 Minuten gegen Portugal im Einsatz. Sein Einsatz und der anschließende positive Coronatest sorgen nun für eine Kettenreaktion. Foto: imago images/NurPhoto

Am 15. Juni soll Portugal gegen Ungarn ins Turnier starten. Am 19. Juni folgt im Spielplan der Gruppe F die Partie gegen Deutschland in München. Bliebe es bei der zwölftägigen Team-Quarantäne, wären beide Termine ins Wasser gefallen. Der portugiesische Fußball-Verband wollte sich lange nicht zur Thematik äußern, auch von der Uefa gabs kein Statement.

Dann wurde die Quarantäne plötzlich aufgehoben. Alle Spieler und Betreuer seien am Dienstagabend negativ getestet worden, verkündete der portugiesische Fußballverband FPF am Mittwoch. „Die Zeitung AS ist weder eine Gesundheits- noch eine Performanceeinheit des Verbandes“, hatte der Verband zuvor bereits gepoltert.

Auch das Testspiel der Portugiesen gegen Island wurde am Mittwochabend ausgetragen, endete 4:0 für die Iberier.

Doch das Chaos ist noch nicht beendet: Auch das Spiel Spanien gegen Schweden steht auf der Kippe. Die Spanier müssen – stand jetzt – ebenfalls für zehn Tage in Quarantäne. Eine Aufhebung ist noch einmal dramatisch unwahrscheinlicher geworden, als mit Diego Llorente ein zweiter Spanier positiv auf das Virus getestet wurde.

Die Schweden sprachen sich bereits deutlich für eine Einhaltung der Quarantäne aus. Auch sie vom Coronavirus heimgesucht, haben mit Dejan Kulusevski und Matthias Svanberg selbst zwei Coronafälle zu beklagen. Dem Spiel zwischen Spanien und Schweden droht nun ebenfalls die Absage.

Ausgefallenes Spiel muss innerhalb von 48 Stunden nachgeholt werden

Innerhalb von 48 Stunden muss eine ausgefallene Partie nachgeholt werden, sonst wird sie 0:3 gegen das Team gewertet, wegen dessen Coronafällen sie abgesagt werden musste. In diesem Fall sind beide betroffen – unklar, wie das Ergebnis aussehen würde.

Deutschland droht ein Spiel-Ausfall in der Gruppe F. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Busquets' Routine-Corontest am Sonntag war positiv ausgefallen. In einem Krankenwagen wurde er aus dem Trainingslager in La Rozas gebracht. Direkte Kontaktpersonen aus Mannschaft und Betreuerstab gingen sofort in Isolation, alle weiteren Tests fielen negativ aus. Den letzten Test vor dem Start der EM 2021 wird Spanien nun mit seiner U21-Nationalmannschaft bestreiten.

Auch Cristiano Ronaldo befindet sich in Corona-Quarantäne. Foto: imago images/ZUMA Wire

EM 2021 beginnt

Ob Portugal und Spanien in Quarantäne bleiben müssen oder nicht: Am Freitag startet die EM 2021. Eröffnungsspiel ist die Begegnung zwischen Italien und der Türkei (21 Uhr). Am Samstag geht es dann richtig los, drei Spiele stehen auf dem Programm. Den Überblick über die sechs EM-Gruppen bekommst du hier >>

Letzter Test vor der EM 2021: Deutschland gegen Lettland

Im letzten Spiel vor der EM konnte sich die DFB-Elf nochmal warm schießen. Mit einem 7:1 gegen Lettland geht die Mannschaft gestärkt in das Turnier. Wer das Spiel nicht gesehen hat, kann alle Highlights zum Spiel in unserem Ticker nochmal hier nachlesen >>>

Bei der EM 2021 steht das Spiel von Deutschland gegen Titelverteidiger Portugal auf der Kippe. Foto: IMAGO / Revierfoto

EM 2021: Vor dem Turnierstart droht Chaos, welches auch die deutsche Mannschaft betrifft. Foto: IMAGO / Eibner

