EM 2021: Paukenschlag vor Turnierstart! Deutschland-Spiel auf der Kippe

Die EM 2021 steht in den Startlöchern – und ausgerechnet kurz vor dem Eröffnungsspiel droht Chaos! Ein Coronafall droht Titelverteidiger und DFB-Gruppengegner Portugal zum Verhängnis zu werden.

Spanien-Kapitän Sergio Busquets war am Sonntag positiv auf Covid-19 getestet worden. Am Freitag stand der im vorletzten Testspiel vor der EM 2021 gegen Portugal (0:0) noch auf dem Platz – war dort womöglich schon infiziert.

EM 2021: Portugal muss in Quarantäne – Deutschland-Spiel auf der Kippe

Als Konsequenz muss die gesamte portugiesische Nationalmannschaft laut der spanischen Sportzeitung „AS“ nun in Quarantäne. Und weil die zwölf Tage dauern soll, betrifft sie auch das Spiel Portugal gegen Deutschland.

Sergio Busquets war 60 Minuten gegen Portugal im Einsatz. Sein Einsatz und der anschließende positive Coronatest sorgen nun für eine Kettenreaktion. Foto: imago images/NurPhoto

Am 15. Juni soll Portugal gegen Ungarn ins Turnier starten. Am 19. Juni folgt im Spielplan der Gruppe F die Partie gegen Deutschland in München. Bleibt es bei der zwölftägigen Team-Quarantäne, fallen beide Termine ins Wasser. Der portugiesische Fußball-Verband wollte sich bislang nicht zur Thematik äußern, auch von der Uefa gabs noch kein Statement.

Und nicht nur das: Auch das Spiel Spanien gegen Schweden steht auf der Kippe. Die Spanier müssen – Stand jetzt – ebenfalls für zehn Tage in Quarantäne. Die Skandinavier sprachen sich bereits deutlich für eine Einhaltung der Quarantäne aus.

Deutschland droht ein Spiel-Ausfall in der Gruppe F. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur

Busquets' Routine-Corontest am Sonntag war positiv ausgefallen. In einem Krankenwagen wurde er aus dem Trainingslager in La Rozas gebracht. Direkte Kontaktpersonen aus Mannschaft und Betreuerstab gingen sofort in Isolation, alle weiteren Tests fielen negativ aus. Den letzten Test vor dem Start der EM 2021 wird Spanien nun mit seiner U21-Nationalmannschaft bestreiten.

Auch Cristiano Ronaldo befindet sich in Corona-Quarantäne. Foto: imago images/ZUMA Wire

EM 2021 beginnt

Ob Portugal und Spanien in Quarantäne bleiben müssen oder nicht: Am Freitag startet die EM 2021. Eröffnungsspiel ist die Begegnung zwischen Italien und der Türkei (21 Uhr). Am Samstag geht es dann richtig los, drei Spiele stehen auf dem Programm. Den Überblick über die acht EM-Gruppen bekommst du hier >>