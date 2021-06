EM 2021: Österreich – Nordmazedonien: Jubel-Zoff! Handfester Streit zwischen Alaba und Arnautovic

Die Europameisterschaft 2021 wird in elf verschiedenen Ländern und elf verschiedenen Städten ausgetragen. Wir stellen Dir alle Austragungsorte vor.

Bei der EM 2021 hat Österreich gegen Nordmazedonien einen historischen Sieg gefeiert. Für das ÖFB-Team war es der erste Sieg überhaupt bei einer Europameisterschaft.

Eine Szene bei Österreich – Nordmazedonien sorgte bei der EM 2021 aber für Aufsehen. Beim Jubel kam es zu einem handfesten Streit zwischen David Alaba und Marko Arnautovic.

EM 2021: Jubel-Zoff bei Österreich!

Lange taten sich die Österreicher gegen den Underdog Nordmazedonien schwer, am Ende siegte das ÖFB-Team doch noch deutlich. Erst traf der eingewechselte Michael Gregoritsch in der 78. Minute, dann machte Marko Arnautovic in der 89. Minute den Deckel drauf.

EM 2021: Bei Österreich gabs ordentlich Zoff! Foto: imago images/Sven Simon

Der Jubel des österreichischen Angreifers fiel dabei sehr extrem aus. Arnautovic fuchtelte wild herum, meckerte in Richtung Fans, polterte in Richtung Gegner. Wem seine Schimpftirade galt, ist unklar.

Für David Alaba eine Aktion, die gar nicht geht. Der Kapitän sprintete zum Torschützen, packte ihn am Kinn und drückte seinen Mund zu. Die beiden warfen sich böse Blicke zu. Noch ist unklar, was sie so aufgebracht hatte.

------------------------------------------

Mehr zur EM 2021:

------------------------------------------

Im Netz sorgte die Szene jedenfalls für viel Gesprächsstoff. Einige Reaktionen:

„Arnautovic kam mal wieder nicht drauf klar, ein Tor erzielt zu haben. 'Ich bin der Größte; wer seid ihr' Alles wie immer bei Marko...“

„Bester Moment der Nachberichterstattung wird trotzdem sein, wenn sprachkundige LippenleserInnen jede der 361 Beleidigungen erklären, die Arnautović in einem einzigen Torjubel untergebracht hat.“

„Alaba mit einer herausragenden Leistung als Kapitän! Pausenlos am motivieren. Er ist wirklich erwachsen geworden. Auch völlig richtig dem Arnautovic Assi den Mund zuzuhalten.“

„Alaba und Arnautovic. Was für eine Szene. Welch Mimik.“

„Ich würde so gerne wissen was Arnautovic alles gesagt hat“

„Alaba hat dem Arnautovic beim Leviten lesen beinahe den Kiefer gebrochen. War aber auch nötig bei dem pöbelnden Vollprollo..“

„Habe selten jemand mehr Schimpfen sehen beim Torjubel als Arnautovic…“

Alles zum Spiel zwischen Österreich und Nordmazedonien kannst du hier in unserem Live-Ticker nachlesen!