EM 2021: DFB-Kader – Offiziell! Diese Spieler laufen für Deutschland auf

Bundestrainer Joachim Löw tritt nach der EM im Juli 2021 zurück. Mit der deutschen Nationalmannschaft hat er Großes erreicht. Der Höhepunkt: Der Sieg der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Wir blicken für dich auf seine Karriere zurück.

Der Kader der deutschen Nationalmannschaft bei der EM 2021 steht nun fest. Am Mittwoch hat Bundestrainer Joachim Löw seine Auswahl bekanntgegeben.

EM 2021: Joachim Löw hat seinen Kader bekannt gegeben. Foto: Thomas Boecker/DFB/Pool/Pressefoto Rudel

Wegen der Corona-Pandemie wird die ausgefallene Europameisterschaft von 2020 in diesem Sommer nachgeholt. Diese Jungs sind im DFB-Kader für die EM 2021 dabei!

Der deutsche Kader zur EM 2021

Nach dem WM-Debakel in Russland vor drei Jahren und den danach alles andere als berauschenden Auftritten in der UEFA Nations League will das DFB-Team bei der diesjährigen EM wieder die Fans auf seine Seite ziehen und begeistern.

Aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die Mannschaften dieses Mal 26 statt 23 Spieler nominieren. Im Spieltagskader dürfen aber weiterhin nur 23 Kicker stehen.

Der DFB-Kader für die EM 2021:

Tor: Manuel Neuer (FC Bayern München), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Bernd Leno (FC Arsenal)

Abwehr: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Antonio Rüdiger (FC Chelsea), Niklas Süle (FC Bayern München), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Robin Koch (Leeds United), Robin Gosens (Atalanta Bergamo), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Christian Günter (SC Freiburg)

Mittelfeld/Sturm: Emre Can (Borussia Dortmund), Toni Kroos (Real Madrid), Ilkay Gündogan (Manchester City), Leon Goretzka (FC Bayern München), Kai Havertz (FC Chelsea), Joshua Kimmich (FC Bayern München), Serge Gnabry (FC Bayern München), Leroy Sané (FC Bayern München), Thomas Müller (FC Bayern München), Timo Werner (FC Chelsea), Jamal Musiala (FC Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Kevin Volland (AS Monaco)

Thomas Müller steht im DFB-Kader! Foto: imago images/Sven Simon

Im Frühjahr 2019 hatte Löw für Aufsehen gesorgt, als er drei Weltmeister aussortiert hatte: Mats Hummels, Thomas Müller und Jérôme Boateng. Vor allem Bayern-Star Thomas Müller hatte zuletzt wieder für mächtig Furore gesorgt.

Der offensive Mittelfeldspieler gehört mittlerweile wieder zur absoluten Weltklasse. In der Triple-Saison des FC Bayern zählte er mit 30 Torbeteiligungen in 50 Saisonspielen zu den absoluten Leistungsträgern – und auch in der laufenden Saison scheint Müller sogar noch mal einen drauf legen zu können.

Nach wettbewerbsübergreifend 45 Spielen (Stand: 19.05.2021) steht Müller bei 15 Toren und 24 Assists. Auf Thomas Müller will Jogi Löw nicht verzichten!

Ebenfalls zurück kehrt Mats Hummels. Der BVB-Star soll die Abwehr der Nationalmannschaft wieder stabilisieren. Jerome Boateng hingegen bleibt in der Heimat.

EM 2021: Springt ein Supertalent auf den Zug?

Ebenfalls mit Spannung wurde erwartet, welche Überraschungen Jogi Löw aus dem Hut zaubern wird. Jamal Musiala vom FC Bayern München darf mitfahren. Florian Wirtz dagegen nicht.

EM 2021: Alle Infos zum Turnier

Bundestrainer Joachim Löw gab im März seinen Rücktritt nach der EM 2021 bekannt. (pg/cs/fs)