EM 2021: Italien – Schweiz: Eidgenossen zittern – wird Italien durch IHN sogar noch besser?

Nach einem berauschenden Auftaktspiel bekommt es Italien mit der Schweiz zu tun. Für die Eidgenossen war der Start in die EM 2021 wiederum ernüchternd.

Bei Italien – Schweiz könnte bereits die erste Vorentscheidung bei diesem Turnier fallen. Wer setzt bei der EM 2021 das nächste Ausrufezeichen?

EM 2021: Italien – Schweiz im Live-Ticker

Alles was du zu Italien – Schweiz und zur EM 2021 wissen musst, erfährst du in unserem Live-Ticker bereits vor dem Spiel.

Spielinfo:

Anpfiff: Mittwoch, 16. Juni, 21 Uhr

Stadion: Olimpico (Rom)

Schiedsrichter: Sergei Karasev (Russland)

Italien – Schweiz -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Italien: G. Donnarumma - di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Jorginho - Barella, Locatelli - D. Berardi, L. Insigne – Immobile

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Zakaria, G. Xhaka, R. Rodriguez - Shaqiri - Seferovic, Embolo

18.57 Uhr: Neu im Kader der Schweizer ist auch der zukünftige BVB-Torwart Gregor Kobel. Nach der Verletzung von Jonas Omlin wurde von Nationaltrainer Petkovic nachnominiert.

17.48 Uhr: Italien hofft auf die Rückkehr von Marco Verratti. Der Mittelfeld-Star hatte das erste Spiel verletzungsbedingt verpasst. Am Samstag nahm er bereits an einem kleinen Testspiel teil. Morgen könnte er also wieder zur Verfügung stehen.

15.14 Uhr: Die Schweizer kamen gegen Wales dagegen nicht über 1:1 hinaus. Lediglich Breel Embolo traf. Die Eidgenossen stehen gegen die Nachbarn also schon unter Druck.

14.32 Uhr: Gegen die Türkei hatten nicht wenige Experten ein enges Spiel vorausgesagt. Doch dann wurde es eine deutliche Partie, in der Italien auch im Spiel nach vorne nur so voller Tatendrang sprühte.

Dienstag, 15. Juni, 14 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Italien – Schweiz. Kann Italien die Euphorie nach dem Auftaktspiel nutzen und den nächsten Sieg einfahren?