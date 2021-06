EM 2021 im TV und Livestream: Hier siehst du Schottland – Tschechien live

Du willst nichts verpassen und immer wissen, wo alle Partien der EM 2021 im TV und Livestream zu sehen sind?

Das geht bei der EM 2021 ganz leicht. Wir erklären dir, wo du die Partien des DFB-Teams, aber auch alle anderen Spiele bei der EM 2021 im TV und Livestream verfolgen kannst.

So kannst du die EM 2021 live verfolgen. Foto: imago images/Future Image

EM 2021 im TV und Livestream: Drei Anbieter besitzen Rechte

Vom 11. Juni bis 11. Juli findet die EM 2021 statt. Ursprünglich sollte die Europameisterschaft 2020 ihren 60. Geburtstag feiern. Das erste Turnier dieser Art fand 1960 in Frankreich statt. Doch die Corona-Pandemie verhinderte dieses Jubliläum.

Alle Infos zur Übertragung der EM 2021 auf einen Blick. Foto: imago images/PA Images

Nun findet die EM also 2021 statt. Diesmal nicht an einem oder zwei Standorten, sondern in elf europäischen Städten. Neben der einzigen deutschen Stadt München und dem Finalaustragungsort London sind das Amsterdam, Baku, Sevilla, Budapest, Bukarest, Glasgow, Kopenhagen, St. Petersburg und Rom.

Nach der desaströsen WM 2018 und mehreren schlechten Auftritten in der Nations League hat das DFB-Team nun endlich die Chance, sich wieder von einer besseren Seite zu zeigen.

EM 2021 im TV und Livestream bei ARD und ZDF

Die Spiele dürfen wieder von Fans besucht werden. Allerdings sind nicht alle Stadien voll besetzt. In der Münchener EM-Arena dürfen beispielsweise 14.000 Menschen dabei sein. Ohne Pandemie würden dort knapp 70.000 Platz finden. Die Übertragungen im TV und Livestream werden also umso wichtiger.

ARD und ZDF übertragen 41 Spiele der EM 2021 im TV und Livestream. Magenta TV hat die Rechte für alle Spiele. Foto: Imago Images

Wenn du die Spiele der EM 2021 live verfolgen möchtest, dann kannst du das bei den meisten ganz einfach bei den öffentlich-rechtlichen Sendern tun. ARD und ZDF hatten sich ursprünglich die Rechte für alle 51 Partien gesichert. Doch im März 2021 wurde bekannt, dass die beiden Sender zehn Spiele an Magenta TV, das Streamingangebot der Telekom, abgetreten haben, um im Gegenzug Spiele der Heim-EM 2024 zeigen zu können. Für dieses Turnier hatten ARD und ZDF nämlich keine Rechte erworben können. Nun also dieser nachträgliche Deal, der 41 Spiele bei ARD und ZDF ermöglicht.

Im Rechtevertrag von ARD und ZDF enthalten sind nicht nur die Ausstrahlungsrechte für das Fernsehen, sondern auch Rechte für das Internet, Social Media und die Radioberichterstattung von ARD.

Die Telekom wird auf MagentaTV vier Kanäle anbieten: zwei in Full-HD und zwei in UHD. Hier werden alle Spiele live und auf Abruf zu sehen sein. Damit wird MagentaTV die einzige TV-Plattform sein, bei der alle Spiele live und in UHD gezeigt werden. Mit bis zu 10 Stunden Live-Programm am Tag wird MagentaTV auch eine umfangreiche Berichterstattung anbieten. Dafür verpflichtete das Unternehmen unteranderem Moderator-Urgestein Johannes B. Kerner, Michael Ballack und Fredi Bobic.

EM 2021: Comeback für Schottland!

Der Montag (14. Juni) hat für alle Fußball-Fans gleich drei Leckerbissen parat. Zunächst spielt um 15 Uhr Schottland gegen Tschechien (Magenta TV). Es ist das erste große Turnier seit 23 Jahren für die Schotten. (WM 1998)

Um 18 Uhr wird die Begegnung zwischen Polen und der Slowakei angepfiffen (ARD oder Magenta TV) und um 21 Uhr heißt es dann Spanien gegen Schweden (ZDF).

