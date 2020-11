EM 2021: Uefa-Beben! Deutschland-Spiele auf der Kippe – neue Pläne enthüllt

Es bleibt weiter turbulent rund um die EM 2021. Eigentlich sollte die Europameisterschaft schon in diesem Jahr stattfinden. Doch wegen der Corona-Pandemie wurde das Turnier auf nächstes Jahr verschoben.

Jetzt gibt es offenbar eine neue Wende rund um die EM 2021. Mit den neuen Überlegungen stehen plötzlich die Deutschland-Spiele auf der Kippe!

EM 2021: Plant die Uefa einen ganz neuen Modus?

Es war der Traum von Ex-Uefa-Präsident Michel Platini: eine Europameisterschaft mit mehreren Ländern als Austragungsort. Doch mittlerweile scheinen die Pläne ins Wanken zu geraten.

Nach einem Bericht der französische Tageszeitung „Le Parisien“ gibt es offenbar coronabedingte Zweifel daran, dass die 24 Teilnehmer im nächsten Jahr problemlos quer durch Europa reisen können. Um das Turnier auf möglichst sichere Beine zu stellen, erwäge die Uefa offenbar den Austragungsmodus zu vereinfachen.

EM 2021 in Russland?

Statt in zwölf Ländern solle die EM 2021 dem französischen Bericht zufolge nur in einem Land stattfinden. Als möglichen Gastgeber nennt „Le Parisien“ Russland. Das würde das Aus für die Spiele in München bedeuten.

Russland hatte schon zu Beginn der Corona-Krise angeboten, das Turnier austragen zu können. Infrastruktur und Stadien sind schließlich nach der WM 2018 auf dem neuesten Stand.

Das sagt die Uefa

Auf Nachfrage der Deutschen Presseagentur (dpa) dementierte die Uefa den Bericht. Der Verband verwies auf Aussagen des Präsidenten Aleksander Ceferin.

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin gratulierte im Sommer Bayern-Trainer Hansi Flick zum Champions-League-Titel. Foto: imago images / Sven Simon

Der sagte noch im Oktober auf ein Szenario der EM 2021 in nur einem Land: „Derzeit denken wir nicht darüber nach, aber wir könnten verschiedene Sachen umsetzen.“

Bleibt Deutschland in der Verlosung?

Hoffnung könnte sich möglicherweise auch Deutschland auf eine Austragung der EM 2021 machen. Denn es gebe nur wenige Länder, die eine Europameisterschaft stemmen könnten. „Deutschland wäre natürlich geeignet, aber darüber haben wir noch nicht nachgedacht. Wir sind weiterhin optimistisch, dass es auch so geht“, so Ceferin.

Nach den ursprünglichen Plänen sollten Deutschland bei der EM 2021 seine drei Gruppenspiele gegen Frankreich, Portugal und dem Sieger der Playoff-Partie Island gegen Ungarn in München austragen. (ak mit dpa)