EM 2021: ARD? Sky? DAZN? Sami Khedira wird TV-Experte - bei diesem Sender

Sky, DAZN, Amazon und Co.: Hier kannst du die Bundesliga, CL und EM schauen

Kaum hat Sami Khedira seine Karriere als Fußballprofi beendet, da beginnt der Weltmeister von 2014 auch gleich bei der EM 2021 als TV-Experte. ARD, ZDF, Sky oder DAZN – welcher Sender mag sich den ehemaligen Weltklasse-Mittelfeldspieler wohl geangelt haben?

Noch in der vergangenen Woche hatte Sami Khedira in Diensten von Hertha BSC auf dem Fußballplatz gestanden. Im Sommer steht der frühere Nationalspieler bei der EM 2021 erstmals als TV-Experte vor der Kamera – aber bei welchem Sender? In der ARD? Im ZDF? Oder womöglich im Pay-TV bei Sky oder DAZN?

EM 2021: ARD? Sky? DAZN? Sami Khedira hat sich entschieden

Keineswegs! Sami Khedira ist während der Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) für den amerikanischen Sender ESPN aktiv.

„ESPN hat mich bekommen“, schreibt Sami Khedira auf Twitter: „Ich freue mich, meine Rolle als Studioanalyst für die EM bekanntzugeben. Ich kann es kaum erwarten, für einige Wochen in den USA zu sein.“

Weder ARD noch ZDF, Sky oder DAZN - Sami Khedira kommentiert die EM 2021 für ESPN. Foto: imago images/Jan Huebner

Khedira wird während der EM mit anderen ehemaligen Weltklasse-Spielern wie Alessandro Del Piero oder Steve McManaman zum zehnköpfigen Experten-Team von ESPN gehören. Der Sportsender strahlt seine EM-Shows von der Zentrale in Connecticut (oberhalb von New York City) aus.

EM 2021: Das sind die Experten bei ARD und ZDF

In Deutschland sind die Experten-Posten bei den beiden übertragenden TV-Sender für die EM bereits besetzt. In der ARD wird Bastian Schweinsteiger an der Seite der Moderatoren Jessy Wellmers und Alexander Bommes durchs Programm führen. Auch Kevin-Prince Boateng, Almuth Schult und Stefan Kuntz werden regelmäßige Auftritt als Experten bekommen.

Im ZDF müssen die Zuschauer sich an ein neues Team gewöhnen. In den vergangenen Jahren hatten stets Oliver Welke und Oliver Kahn die Moderation bei großen Turnieren übernommen. Damit ist nun Schluss.

Kathrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer werden für das ZDF moderieren. Per Mertesacker, Christoph Kramer und Sandro Wagner (in der Bundesliga als Experte bei DAZN tätig) übernehmen die Rollen der Experten.