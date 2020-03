Eintracht Frankfurt – Werder Bremen im Live-Ticker: DFB-Pokal-Kracher in Hessen!

Das letzte Viertelfinale im DFB-Pokal heißt Eintracht Frankfurt – Werder Bremen.

Das Duell zwischen Frankfurt und Bremen hätte es eigentlich schon am Sonntag in der Bundesliga geben sollen. Doch weil die Europa-League-Partie der SGE auf Freitag verschoben wurde, fiel das Bundesliga-Duell vorerst aus.

DFB-Pokal: Frankfurt – Bremen im Live-Ticker

Nun begegnen Frankfurt und Bremen sich im DFB-Pokal. Wer wird als Sieger vom Platz gehen?

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel Frankfurt – Bremen im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

-----------------

Frankfurt – Bremen -:- (-:-)

Tore:

-----------------

-----------------

Mögliche Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp – Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka – Hasebe – Sow, Rode – Kamada, Kostic – Silva

Bremen: Pavlenka – Veljkovic, Toprak, Moisander – Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson – Bittencourt, Selke, Rashica

-----------------

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 4.3.2020, 20.45 Uhr

Ort: Commerzbank-Arena, Frankfurt

Schiedsrichter: Felix Zwayer

-----------------

15.39 Uhr: Das bislang letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams im DFB-Pokal liegt schon weit zurück. Im September 1997 begegneten Frankfurt und Bremen sich in der zweiten Runde. Die Frankfurter gewannen 3:0 durch Treffer von Sobotzik, Janssen und Weber.

10.21 Uhr: In der Bundesliga trennten Frankfurt und Bremen sich in dieser Saison 2:2. In einer wilden Schlussphase hatte Silva die Frankfurter in der 88. Minute in Führung gebracht, ehe Rashica in der Schlussminute noch für Werder ausglich.

Dienstag, 3. März, 7.54 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen im Viertelfinale des DFB-Pokal. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.