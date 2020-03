Eintracht Frankfurt – Werder Bremen im Live-Ticker: Spielabbruch? Eintracht-Fans scherzen mit Spruchband

Frankfurt. Das letzte Viertelfinale im DFB-Pokal heißt Eintracht Frankfurt – Werder Bremen.

Das Duell zwischen Frankfurt und Bremen hätte es eigentlich schon am Sonntag in der Bundesliga geben sollen. Doch weil die Europa-League-Partie der SGE auf Freitag verschoben wurde, fiel das Bundesliga-Duell vorerst aus.

DFB-Pokal: Frankfurt – Bremen im Live-Ticker

Nun begegnen Frankfurt und Bremen sich im DFB-Pokal. Wer wird als Sieger vom Platz gehen?

Alle Infos zum DFB-Pokal und zum Spiel Frankfurt – Bremen im Live-Ticker!

Frankfurt – Bremen 0:0 (-:-)

Tore:

Aufstellungen:

Frankfurt: Trapp – Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka – Ilsanker – Sow, Chandler – Kamada, Kostic – Silva

Bremen: Pavlenka – Vogt, Toprak, Moisander – Gebre Selassie, Eggestein, Klaassen, Augustinsson – Bittencourt, Selke, Rashica

Spieldaten:

Anstoß: Mittwoch, 4.3.2020, 20.45 Uhr

Ort: Commerzbank-Arena, Frankfurt

Schiedsrichter: Felix Zwayer

35. Minute: Jetzt haben auch die Bremer ihre erste gute Chance. Nach einer Flanke in den Frankfurter 16er kommt Selke zum Kopfball und zwingt Trapp zu einer starken Parade.

32. Minute: Mal wieder so etwas wie Torgefahr! Nach einer Ecke kommt Hinteregger an der Kante des Bremer Strafraums zum Abschluss und setzt den Ball knapp neben das Tor von Pavlenka.

22. Minute: Während das Spiel bisher nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig ist, amüsieren die Fans sich über ein großes Banner der Eintracht-Anhänger. Darauf steht: "Adi, meld dich, wenn du ne Spielunterbrechung brauchst." Die SGE-Fans adressierten den Frankfurter Trainer Adi Hütter in Bezug auf die geschmacklosen Plakate, die zuletzt in der Bundesliga zu mancher Spielunterbrechung geführt hatten.

12. Minute: Die Eintracht hat die erste gute Chance des Spiels! Kamada zieht von der rechten Seite in den Strafraum und legt quer zu Silva, der vor dem Tor knapp verpasst.

6. Minute: Die Frankfurter sind in den Anfangsminuten um Spielkontrolle bemüht. Werder will zunächst hinten sicher stehen.

1. Minute: Anpfiff!

20.42 Uhr: Die Teams betreten den Rasen. Währenddessen brennen die Frankfurt-Fans ein Pyro-Feuerwerk ab. Das gibt mal wieder eine saftige Geldstrafe für die SGE.

20.26 Uhr: Im frühen Viertelfinalspiel des heutigen Tages setzte Bayer Leverkusen sich mit 3:1 gegen Union Berlin durch.

20.15 Uhr: In einer halben Stunde geht es endlich los. Dann steigt das letzte Viertelfinale im DFB-Pokal. Wer zieht ins Halbfinale ein? Frankfurt oder Bremen? Gleich wissen wir mehr.

19.37 Uhr: Die Aufstellungen sind da. Schock für die Eintracht! Mittelfeldmotor muss spontan wegen Magenproblemen absagen.

13.20 Uhr: In der Bundesliga musste die Partie Frankfurt gegen Bremen am Sonntag abgesagt werden. Grund war die witterungsbedingte Verlegung des Europa-League-Spiels der Eintracht in Salzburg auf letzten Freitag. So war in den Augen der DFL die Regenerationszeit für die SGE-Profis zu kurz. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

10.04 Uhr: Vor dem Pokal-Duell zwischen Frankfurt und Bremen spielen bereits Leverkusen und Union Berlin einen Platz im Halbfinale aus. Die Partie kannst du hier im Live-Ticker verfolgen >>

8.27 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist übrigens der Berliner Felix Zwayer. In der Bundesliga war der 38-Jährige in dieser Saison jeweils einmal bei Spielen mit Werder- und Eintracht-Beteiligung angesetzt, pfiff darüber hinaus in den ersten beiden Runden auch DFB-Pokalspiele. Seine Assistenten heute heißen Thorsten Schiffner und Marco Achmüller, Vierter Offizieller ist Robert Kempter. Video-Assistent ist Christian Dingert.

Mittwoch, 6.55 Uhr: Matchday! Heute Abend brennt das Waldstadion – im übertragenen Sinne! Nicht, dass ich hier noch einen Polizei-Einsatz provoziere.

15.39 Uhr: Das bislang letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Teams im DFB-Pokal liegt schon weit zurück. Im September 1997 begegneten Frankfurt und Bremen sich in der zweiten Runde. Die Frankfurter gewannen 3:0 durch Treffer von Sobotzik, Janssen und Weber.

10.21 Uhr: In der Bundesliga trennten Frankfurt und Bremen sich in dieser Saison 2:2. In einer wilden Schlussphase hatte Silva die Frankfurter in der 88. Minute in Führung gebracht, ehe Rashica in der Schlussminute noch für Werder ausglich.

Dienstag, 3. März, 7.54 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen im Viertelfinale des DFB-Pokal. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.