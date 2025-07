Eintracht Frankfurt macht es offiziell: Große News um Top-Talent

Eintracht Frankfurt hat den Nachwuchs im Blick: Der 18-jährige Torhüter Amil Siljevic erhält einen Lizenzspielervertrag. Seit 2016 spielt der gebürtige Frankfurter für den Verein, den er schon im Alter von neun Jahren die Treue schwor. Siljevic durchlief alle Ausbildungsstationen des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) und ist jetzt bereit für die nächsten Schritte im Herrenbereich.

Siljevic überzeugt durch starke Leistungen

In der Saison 2024/25 stand Siljevic 19 Mal für die U19 im Tor der Eintracht. Dabei blieb er sieben Mal ohne Gegentor und erreichte mit seinem Team das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft. Der talentierte Schlussmann steigt in der kommenden Saison in die U21 auf, die in der Oberliga Hessen spielt.

Auf lange Sicht erhofft man sich bei Siljevic natürlich, dass er den Sprung nach ganz oben schaffen kann. Bei den Profis stehen die Zeichen von Kevin Trapp (35 Jahre) und Jens Grahl (36 Jahre) bereits auf Karriereherbst. Dahinter ist mit Kaua Santos nur ein junger Keeper zu finden. Die Perspektive ist also nicht ausweglos.

Eintracht Frankfurt setzt auf Talente

Timmo Hardung, Sportdirektor von Eintracht Frankfurt, lobt: „Amil steht als gebürtiger Frankfurter sinnbildlich für den Weg, wie wir ihn uns mit jungen Talenten in unserem NLZ vorstellen.“ Mit neuen Herausforderungen in der Männerliga soll Siljevic seinen erfolgreichen Entwicklungsweg konsequent fortsetzen.

Hardung hebt hervor: „Er hat im vergangenen Jahr einen großen Entwicklungsschritt gemacht.“ Er trainierte sogar regelmäßig mit den Profis. Eintracht Frankfurt setzt weiterhin auf ambitionierte jungen Spieler wie Siljevic, die langfristig im Herrenbereich Fuß fassen sollen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.