Nach Trapp-Beben: Bei Eintracht Frankfurt steht ein Torwart-Hammer bevor

Es war wie ein Schock für Eintracht Frankfurt: Kevin Trapp wird sich Paris Saint-Germain anschließen und die SGE verlassen – und das kurz vor dem Saisonstart. Ein neuer Torwart muss deshalb für die Hessen her.

Den haben die Verantwortlichen wohl auch schon gefunden. Eintracht Frankfurt steht nämlich kurz vor der Verpflichtung von Michael Zetterer, der wiederum bei Werder Bremen plötzlich nicht mehr die Nummer eins ist.

Eintracht Frankfurt fokussiert sich auf Zetterer

Erst vor einigen Tagen hatte nämlich Werders Neu-Trainer Horst Steffen verkündet, dass Mio Backhaus der neue Stammkeeper der Bremer ist. Das hat Michael Zetterer ganz und gar nicht gepasst. Doch nun bietet sich die optimale Gelegenheit, doch noch im Tor eines Bundesligisten zu stehen: bei Eintracht Frankfurt.

Hier sollen die Gespräche schon so weit fortgeschritten sein, dass ein Wechsel in den kommenden Tagen erwartet wird. Eine endgültige Einigung wurde bislang noch nicht erzielt. Werder fordert demnach eine Ablöse zwischen 3,5 und 4,5 Millionen Euro für den bis 2027 unter Vertrag stehenden Torwart.

Zetterer vor medizinischem Check

Währenddessen hat Eintracht Frankfurt offenbar bereits einen medizinischen Check für einen Torhüter anberaumt. Ob es sich dabei um Zetterer handelt, ist zwar unbestätigt, aber wahrscheinlich. Mit Zetterer hätte die Eintracht einen erfahrenen Nachfolger für Kevin Trapp gefunden, dessen Wechsel nach Frankreich kurz bevorsteht. Auch hier fehlt es noch an Kleinigkeiten, bis der Transfer dann offiziell verkündet wird.

Mit dem möglichen Transfer von Zetterer zeigt Eintracht Frankfurt erneut gezielte Vorbereitung auf einen personellen Umbruch. Der Verein verstärkt sich auf einer Schlüsselposition. Fans dürfen gespannt sein, wie schnell der Wechsel über die Bühne geht und welche Auswirkungen er auf beide Vereine hat.

