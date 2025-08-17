Kurz vor Trapp-Abgang: Eintracht Frankfurt macht Entscheidung offiziell

Kevin Trapp steht unmittelbar vor einem Wechsel zum französischen Klub Paris FC. Der Torwart, der seit Jahren eine Schlüsselrolle bei Eintracht Frankfurt einnimmt, hat bereits im DFB-Pokal gegen den FV Engers gefehlt.

Die Eintracht hat schnell reagiert und mit Robin Koch einen neuen Kapitän bestimmt, um die Lücke im Führungsgefüge zu schließen. Koch, der erst seit zwei Jahren bei Frankfurt ist, erhielt das Vertrauen von Cheftrainer Dino Toppmöller.

Robin Koch führt Eintracht Frankfurt in die Zukunft

Robin Koch zeigte sich motiviert und optimistisch in seiner neuen Rolle. „Eintracht Frankfurt war vor zwei Jahren genau das Richtige für mich, und Eintracht Frankfurt ist es auch jetzt“, betonte der 29-Jährige.

Auch interessant: Nach Trapp-Beben: Bei Eintracht Frankfurt steht ein Torwart-Hammer bevor

Er möchte in seiner Position als Kapitän die Mannschaft in allen Wettbewerben bestmöglich repräsentieren. Seine Ziele sind klar: Er will konstante Leistungen sicherstellen und langfristige Erfolge mit dem Team feiern. Für Toppmöller war die Entscheidung eindeutig, da Koch sowohl auf als auch neben dem Platz Führungsqualitäten bewiesen hat.

Abschied von Kevin Trapp wird konkret

Der Abschied von Kevin Trapp scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Der 35-jährige Schlussmann stand im Pokalspiel nicht mehr im Kader der Frankfurter. Wie der Verein erklärte, befindet sich Trapp aktuell in Verhandlungen mit einem anderen Klub. Die Eintracht bestätigte, dass diese Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium sind. Sein Abgang rückt damit immer näher.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Trainer Dino Toppmöller äußerte sich vor dem Pokalspiel gegen Engers über Trapps Abwesenheit. „Er hat die Woche gut trainiert und war bei uns ganz normal dabei und hätte im Tor stehen sollen“, sagte er. Doch Samstagmittag kam plötzlich die Nachricht, die alles änderte.

Mehr Nachrichten für dich:

Nun beobachtet die Eintracht Frankfurt genau, wie sich Trapps Situation in den kommenden Tagen entwickelt. Klar ist, dass sein Vertrag bei Frankfurt im Sommer ausläuft. Die Ablösesumme für den Wechsel liegt laut Berichten bei einer Million Euro. Eintracht Frankfurt steht damit vor einer weiteren wichtigen Entscheidung in dieser Transferperiode.