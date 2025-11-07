Top-Talent im Visier: Erhält Eintracht Frankfurt den Zuschlag?

Der Winter rückt näher – und damit auch die Transferperiode, die zum neuen Jahr öffnet. Dort will Eintracht Frankfurt sich umschauen, ob sie mögliche Verstärkungen holen.

Bei einem Top-Talent von Paris Saint-Germain soll es allerdings erst im Sommer was werden. Eintracht Frankfurt will sich beim Spitzenverein aus der französischen Liga bedienen. Bekommt die SGE den Zuschlag?

Eintracht Frankfurt: Top-Talent im Visier

Dass es mit französischen Talenten bei Eintracht Frankfurt gut geklappt hat, zeigte sich bereits in der Vergangenheit. Jetzt hat der Bundesligist einen weiteren jungen Spieler aus dem Nachbarland ins Visier genommen.

Auch interessant: FC Bayern: Es hatte sich angedeutet! Hammer-News um FCB-Juwel Karl offiziell

Die Hessen wollen sich offenbar bei Paris Saint-Germain bedienen und arbeiten laut „Sky“ intensiv an einer Verpflichtung von Offensiv-Juwel Mathis Jangeal. Der erst 17-jährige Rechtsfuß gilt als eines der größten Nachwuchstalente im PSG-System.

Wie der Pay-TV-Sender berichtet, fanden auch bereits konkrete Gespräche zwischen den Eintracht-Bossen, dem Spieler und dessen Berater statt. Im Sommer soll er dann zu den Frankfurtern wechseln – und das ablösefrei.

Bekommt die SGE den Zuschlag?

Denn der Vertrag des Youngsters in Paris läuft am Saisonende aus. Damit wäre Jangeal für Eintracht Frankfurt ein echtes Schnäppchen mit großem Zukunftsversprechen. Der offensive Mittelfeldspieler spielt derzeit in der U19 von PSG und machte dort mit starken Auftritten auf sich aufmerksam.

Ende September feierte er beim 2:0-Sieg gegen den AJ Auxerre sogar sein Profi-Debüt, als er zehn Minuten Bundesliga-Luft schnupperte. Kurz darauf stand Jangeal auch im Champions-League-Kader gegen den FC Barcelona- ein weiterer Beweis, wie hoch er bei PSG eingeschätzt wird.

Mehr Nachrichten für dich:

Die SGE wird mit großer Sicherheit nicht der einzige Interessent sein. Ob die Hessen letztlich den Zuschlag erhalten werden, zeigt sich in den kommenden Wochen und Monaten.