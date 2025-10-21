Paukenschlag bei Eintracht Frankfurt! Es hatte sich angedeutet

Trainer Dino Toppmöller sorgte am Dienstagmittag für eine echte Überraschung: Vor dem Champions-League-Kracher gegen den FC Liverpool (Mittwoch, 22. Oktober, 21 Uhr) verkündete er den Torwartwechsel bei Eintracht Frankfurt. Der bislang gesetzte Kaua Santos verliert seinen Platz zwischen den Pfosten. Stattdessen wird Michael Zetterer das Eintracht-Tor hüten.

„Jetzt seid ihr alle gespannt“, scherzte Toppmöller mit einem Grinsen, bevor er die Neuigkeit bestätigte: „Morgen wird Michael Zetterer spielen.“ Nach den zuletzt eher enttäuschenden Leistungen von Santos sei diese Entscheidung gefallen.

Wechsel im Tor bei Eintracht Frankfurt

Nach seiner Rückkehr kassierte Santos in fünf Spielen ganze 18 Gegentreffer. Für den 22-Jährigen bedeutet der Wechsel eine echte Zäsur. Toppmöller betonte, dass Santos die Nachricht enttäuscht aufgenommen habe, fügte aber hinzu: „Ich habe das Gefühl, dass es wichtig ist, dass er noch einmal einen Schritt zurückgeht. Auf ihn ist viel eingeprasselt.

+++Wirtz‘ Zeit in Leverkusen schon wieder vorbei?+++

Bemerkenswert ist jedoch der Kurswechsel bei Eintracht Frankfurt. Noch am Sonntag hatte Sportvorstand Markus Krösche mögliche Diskussionen um Santos vehement zurückgewiesen. Auch Toppmöller stellte damals klar: „Intern wird die Diskussion nicht geführt.“ Zwei Tage später ruderten die Verantwortlichen zurück. Nach intensiven internen Gesprächen entschied sich die Eintracht für mehr Erfahrung und Stabilität im Tor.

Eintracht Frankfurt setzt jetzt auf Routine

Bei Eintracht Frankfurt ist man überzeugt, dass dies der richtige Schritt sei und verweist auf die Breite im Kader. „Wir haben die Luxussituation, dass wir drei Top-Torhüter haben“, betonte Toppmöller. Der Wechsel verleiht der Mannschaft vor den wegweisenden Aufgaben Sicherheit, doch die Torhüter-Frage bleibt spannungsgeladen.

Aktuelle Sport-News für Dich:

Santos muss nun beweisen, wie er mit dieser Degradierung bei Eintracht Frankfurt umgeht. Die Erfahrung zeigt, dass so ein Rückschlag auch neue Energie freisetzen kann. Für den jungen Brasilianer, der möglicherweise zu früh zur Nummer eins erklärt wurde, könnte dies eine wichtige Etappe auf dem Weg zu einem Top-Keeper sein.