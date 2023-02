Eintracht Frankfurt – Neapel: Unfassbare Szenen im Block – Fans prügeln aufeinander ein

Die Festspiele haben begonnen. Mit dem Start in die zweite Woche der Achtelfinals der Champions League steht auch die Begegnung Eintracht Frankfurt – SSC Neapel auf dem Programm. Der Europa-League-Sieger trifft auf den italienischen Tabellenführer.

Kopfzerbrechen dürfte Eintracht Frankfurt – SSC Neapel den Sicherheitskräften im Vorfeld bereitet haben. Beide Fanlager sind leidenschaftlich und brennen gerne mal Pyro ab. Was in der ersten Halbzeit im Neapel-Block vor sich ging, war dann aber doch unerwartet.

Eintracht Frankfurt – SSC Neapel: Prügelei im Block

Über 2.500 Fans aus Italien reisten mit, um ihre Mannschaft in Hessen beim Hinspiel zu unterstützen. Dabei sollte man meinen, dass die SSC-Anhänger an einem Strang ziehen, um die Spieler anzufeuern. Doch noch in der ersten Halbzeit eskalierte die Situation im Gästeblock.

Beim übertragenden Sender Amazon Prime war ab der 15. Minute eine Handgemenge unter den Neapel-Fans gut sichtbar. Während ein paar Ordner herbeilaufen, bricht ein Massenprügelei unter den Gästefans bei Eintracht Frankfurt – SSC Neapel aus.

Was war los?

Eine Szene, die man so auch nicht alle Tage sieht und für die es zunächst auch keine Erklärung gab. Die Zuschauer vor den Bildschirmen reagierten verdutzt, weil sie selbst nicht glauben konnten, was sie da sahen. „Was ist denn da im Gästeblock los“, fragte einer bei Twitter. Auch Zuschauer die im Stadion live dabei waren, posteten Videos der Schlägerei.

Auf dem Feld bekamen die Spieler davon herzlich wenig mit. Sie waren mit ihrem eigenen Spiel beschäftigt. Und dabei ging es hoch her. Zunächst bekam Neapel einen Elfmeter zugesprochen. Den Versuch von Khvicha Kvaratskhelia konnte Kevin Trapp jedoch halten. Wenig später war der Keeper von Eintracht Frankfurt bei einem Versuch von Victor Oshimen aber ohne Chance.

Eintracht Frankfurt – SSC Neapel: Ärger vor dem Spiel

Fan-Ärger hatte es allerdings auch schon vor der Partie gegeben. Eigentlich hatten die Fans der Eintracht eine große Choreo zum Einlauf der Teams geplant. Diese wurde kurzfristig allerdings abgesagt. Der Grund: Sicherheitsbedenken der Behörden.

Das wollten die Ultras nicht auf sich sitzen lassen und brannten vor Anpfiff dafür jede Menge Pyrotechnik ab. Einiges was los also rund um das Spiel Eintracht Frankfurt – SSC Neapel.