TSG Hoffenheim – Eintracht Frankfurt im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Eintracht Frankfurt hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Spitzenteam in der Bundesliga gemausert. Spätestens seit dem Gewinn der Europa League im Jahr 2022 ist der Verein nicht mehr aus der Riege der Spitzenclubs der Bundesliga wegzudenken. Dementsprechend groß ist auch das Interesse an den Übertragungen der Spiele von Eintracht Frankfurt im TV und Livestream.

Doch wer auf dem aktuellen Stand der TV- und Livestream-Übertragungen der Spiele von Eintracht Frankfurt sein möchte, muss sich erstmal durch den Dschungel der Übertragungsrechte für Bundesliga, DFB-Pokal und Co. kämpfen. So variiert es sehr stark, auf welchem Sender oder Streamingplattform man die Begegnungen verfolgen kann. Wir verraten dir, wo du die Spiele von Eintracht Frankfurt in der aktuellen Spielzeit im TV und Livestream verfolgen kannst. Egal ob Sky, ARD, ZDF oder DAZN wir behalten den Überblick.

Eintracht Frankfurt im TV und Livestream bei Sky, DAZN und Co.

Was die Übertragungsrechte angeht, brauchen die Fans im deutschen Fußball mittlerweile fast schon eine Mindmap, um zu überblicken, wer die Begegnungen ihrer Mannschaft zeigt. Bei der Bundesliga haben Sky und DAZN sich einen Großteil der Rechte für die Spieltage der aktuellen Spielzeit gesichert – aber auch Sat.1 spielt eine Rolle. Außerdem zeigen das ZDF und die ARD Highlights und Zusammenfassungen der einzelnen Partien.

Grundsätzlich zeigt DAZN alle Freitagsspiele. Drei Freitagsspiele werden zudem bei Sat.1 übertragen. Dabei handelt es sich um Spiele am 1., 17. und 18. Spieltag. Das sind auch die einzigen Begegnungen der Bundesliga, die im Free-TV ausgestrahlt werden. DAZN zeigt außerdem alle Sonntags-Partien. Sky gehört dahingegen der Samstag. Hier werden alle Duelle, die um 15.30 Uhr Anstoß haben, als Einzelspiele und in der Konferenz präsentiert. Dazu kommt noch das Topspiel der Woche mit dem Anstoß um 18.30 Uhr.

Die nächsten Spiele von Eintracht Frankfurt im TV und Livestream:

Samstag, 30. August, 15.30 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Eintracht Frankfurt (Bundesliga), Sky (Einzel) und DAZN (Konferenz)

Freitag, 12. September, 20.30 Uhr: Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt (Bundesliga), Sky

Sonntag, 21. September, 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Union Berlin (Bundesliga), DAZN

Samstag, 27. September, 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt (Bundesliga), Sky

Champions League, DFB-Pokal und Testspiele

Auch im DFB-Pokal ist es keineswegs so, dass sich nur ein Sender die Rechte für alle Begegnungen der aktuellen Spielzeit gesichert hat. In der aktuellen Rechteperiode zeigen Sky, die ARD und das ZDF jeweils Partien der Spieltage live. Manche Duelle sind also auch im Free-TV zu sehen. Vielleicht haben ja auch die Fans der SGE Glück. Außerdem dürfen Sport1 und DAZN Highlights der Spiele veröffentlichen.

In dieser Saison ist Eintracht Frankfurt zudem in der Europa Conference League am Start. Dort ist die Lage der Übertragungsrechte wieder anders. RTL besitzt die TV-Rechte für die Europa Conference League, zeigt ausgewählte Spiele im Free-TV und bei RTLplus.

Bei Testspielen können die Fans von Eintracht Frankfurt darauf hoffen, dass die Duelle kostenlos über den Youtube-Kanal der SGE gestreamt werden. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal werden die Begegnungen auch bei Sky gezeigt.

