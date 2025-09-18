Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul im TV und Livestream: Hier siehst du das Spiel live

Eintracht Frankfurt hat sich in den vergangenen Jahren immer mehr zu einem Spitzenteam in der Bundesliga gemausert. Spätestens seit dem Gewinn der Europa League im Jahr 2022 ist der Verein in die Riege der Bundesliga-Spitzenclubs vorgestoßen – und spielt nun sogar in der Champions League. Dementsprechend groß ist auch das Interesse an den Übertragungen der Spiele von Eintracht Frankfurt im TV und Livestream.

Doch wer auf dem aktuellen Stand der TV- und Livestream-Übertragungen der Spiele von Eintracht Frankfurt sein möchte, muss sich erstmal durch den Dschungel der Übertragungsrechte für Bundesliga, DFB-Pokal und Co. kämpfen. So variiert es stark, auf welchem Sender oder Streamingplattform man die Begegnungen verfolgen kann. Wir verraten dir, wo du die Spiele von Eintracht Frankfurt in der aktuellen Spielzeit im TV und Livestream verfolgen kannst. Egal ob Sky, ARD, ZDF, RTL+ oder DAZN wir behalten den Überblick.

Eintracht Frankfurt im TV und Livestream bei Sky, DAZN und Co.

Was die Übertragungsrechte angeht, brauchen die Fans im deutschen Fußball mittlerweile fast schon eine Schatzkarte, um zu überblicken, wer die Begegnungen ihrer Mannschaft zeigt. Bei der Bundesliga haben Sky und DAZN sich einen Großteil der Rechte für die Spieltage der aktuellen Spielzeit gesichert – aber auch Sat.1 spielt eine Rolle. Außerdem zeigen das ZDF und die ARD Highlights und Zusammenfassungen der einzelnen Partien.

Die nächsten Spiele von Eintracht Frankfurt im TV und Livestream:

Donnerstag, 18. September, 21 Uhr: Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul (Champions League), DAZN

Sonntag, 21. September, 15.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – Union Berlin (Bundesliga), DAZN

Samstag, 27. September, 18.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt (Bundesliga), Sky

Dienstag, 30. September, 21 Uhr: Atletico Madrid – Eintracht Frankfurt (Champions League), DAZN

Samstag, 4. Oktober, 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC Bayern München (Bundesliga), Sky

Sonntag, 19. Oktober, 15.30 Uhr: SC Freiburg – Eintracht Frankfurt (Bundesliga), DAZN

Mittwoch, 22. Oktober, 21:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC Liverpool (Champions League), DAZN

Mit der neuen Rechteperiode hat sich in der Bundesliga nämlich etwas getan. Ab 2025/26 zeigt Sky wieder das Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr). Die Freitagsspiele am 1., 17. und 18. Spieltag werden darüber hinaus auch im Free-TV bei Sat.1 gezeigt. Der Samstag gehört nicht mehr allein Sky. Der Pay-TV-Anbieter zeigt zwar noch alle Einzelspiele um 15.30 Uhr sowie das Topspiel um 18.30 Uhr – die Konferenz aber läuft jetzt bei DAZN. Ebenso alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr, 17.30 Uhr und teilweise auch 19.30 Uhr.

Champions League, DFB-Pokal und Testspiele

Auch im DFB-Pokal ist es keineswegs so, dass sich nur ein Sender die Rechte für alle Begegnungen der aktuellen Spielzeit gesichert hat. In der aktuellen Rechteperiode zeigen Sky, die ARD und das ZDF jeweils Partien der Spieltage live. Manche Duelle sind also auch im Free-TV zu sehen. Vielleicht haben ja auch die Fans der SGE Glück. Außerdem dürfen Sport1 und DAZN Highlights der Spiele veröffentlichen.

In dieser Saison ist Eintracht Frankfurt zudem in der UEFA Champions League am Start. Dort ist die Lage der Übertragungsrechte wieder anders. DAZN besitzt die TV-Rechte für fast alle Spiele, ein ausgewähltes Topspiel am Dienstagabend läuft jeden Spieltag bei Amazon Prime.

Bei Testspielen können die Fans von Eintracht Frankfurt darauf hoffen, dass die Duelle kostenlos über den Youtube-Kanal der SGE gestreamt werden. Das ist aber nicht immer der Fall. Manchmal werden die Begegnungen auch bei Sky gezeigt.

Neben Frankfurt interessierst du dich auch für den FCB? Wir verraten dir, wo du die Spiele vom FC Bayern München im TV und Livestream verfolgen kannst.>>>