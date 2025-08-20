Tinte trocken! Eintracht Frankfurt verkündet Star-Abgang!

Kevin Trapp wechselt zurück nach Paris und verlässt Eintracht Frankfurt, wo er als Bundesliga-Rekordtorhüter Geschichte schrieb. Der 35-Jährige schließt sich dem Ligue-1-Aufsteiger Paris FC an. Bei seinem neuen Verein unterschreibt er einen Vertrag bis 2028. Bereits bei Paris Saint-Germain verbrachte er einige erfolgreiche Jahre.

Für Trapp zahlt Paris FC eine Ablösesumme von rund einer Million Euro. Eintracht Frankfurt spart zudem ein Jahresgehalt von etwa 3,5 Millionen Euro. Der Wechsel kommt ein Jahr vor Vertragsende. In Paris verdient Trapp mindestens genauso viel. Zusätzlich bietet der Klub ihm Perspektiven nach der aktiven Karriere.

Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt

Trapp war 2019 für sieben Millionen Euro von PSG zurück nach Frankfurt zurückgekehrt. Insgesamt stand er in 383 Spielen für die Eintracht auf dem Platz, davon 293 in der Bundesliga. Nun verliert die SGE ihren ehemaligen Kapitän und Führungsspieler, der sich ansonsten hinter Talent Kaua Santos einreihen müsste.

Die Hessen verpflichten als Ersatz Michael Zetterer von Werder Bremen. Bei Paris FC tritt Trapp in Konkurrenz zu Obed Nkambadio, der den Verein in die erste Liga führte. In der letzten Saison zeigte der 22-Jährige mit 15 Spielen ohne Gegentor starke Leistungen. Beide Klubs stellen sich also neu auf.

Sportlich und private Wechselgründe?

Dass Trapp zurück nach Paris zieht, dürfte auch familiäre Gründe haben. Seine Verlobte Izabel Goulart lebt als Model in der französischen Hauptstadt. Zusätzlich spekuliert die „Bild“, dass Trapp als Werbegesicht für Louis Vuitton, eine Marke der LVMH-Gruppe, aktiv wird. Diese hat Paris FC erst 2022 als Investor übernommen.

Sportvorstand Markus Krösche bedauert den Abschied: „Der Abschied von Kevin Trapp fällt uns allen schwer – am meisten sicher ihm selbst.“ Er würdigt Trapps Verdienste als Kapitän, Führungsspieler und Gesicht von Eintracht Frankfurt. Dennoch entsprach der Verein seinem Wunsch nach Veränderung und ermöglicht den Wechsel.

