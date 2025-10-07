Eintracht Frankfurt bastelt an Transfer-Hammer! Nächster Stürmer-Coup von Krösche?

Eintracht Frankfurt will im Wintertransferfenster einen weiteren Versuch starten, William Osula von Newcastle United in die Bundesliga zu holen. Der dänische Stürmer zeigte laut „Sky“ bereits Interesse, für die Hessen zu spielen.

Schon im Sommer war Eintracht Frankfurt stark an Osula interessiert. Damals scheiterte an den finanziellen Vorstellungen der Engländer. Auch im Winter könnten die Ablöseforderungen der Engländer erneut eine Hürde darstellen.

Eintracht Frankfurt weiter an Osula interessiert

Der Premier-League-Klub Newcastle verlangt angeblich 30 Millionen Euro für den 22-Jährigen. Diese Summe stellt für Eintracht Frankfurt eine große Herausforderung dar. Sollte der Transfer gelingen, wäre Osula der zweitteuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte. Nur Hugo Ekitike, der für 31,5 Millionen Euro nach Liverpool wechselte, lag bisher über dieser Marke.

Schon im Sommer versuchte Eintracht Frankfurt, Osula zu verpflichten. Sportvorstand Markus Krösche bot Berichten zufolge eine Ausleihe mit einer Kaufoption über 25 Millionen Euro an. Newcastle lehnte das Angebot jedoch ab und hielt an der Ablöseforderung fest.

++ Eintracht Frankfurt kommt in Madrid mächtig unter die Räder – die Reaktion der Klubbosse fällt deutlich aus ++

Osula wechselte im Sommer 2024 für 11,6 Millionen Euro von Sheffield United zu Newcastle United. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. Beim Team von DFB-Star Nick Woltemade konnte er sich bislang jedoch nicht als Stammspieler etablieren. In neun Spielen der aktuellen Saison erzielte der U21-Nationalspieler drei Tore und eine Vorlage.

Keine wirkliche Chance in Newcastle

Trotz regelmäßiger Einsätze in der Premier League startete der junge Stürmer bislang nur einmal in der Startelf. Diese Situation könnte einen Wechsel zu Eintracht Frankfurt im Winter attraktiver machen. Dort könnte Osula die dringend benötigte Verstärkung im Sturm sein.

Weitere News:

Ob der Wechsel zustande kommt, bleibt ungewiss. Die SGE wird wohl versuchen, die hohen Ablöseforderungen zu umgehen. Mit dem Wintertransferfenster erhält der Klub eine weitere Gelegenheit, den Dänen nach Frankfurt zu holen, um den Kader weiter zu verstärken.