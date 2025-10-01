Eintracht Frankfurt kommt in Madrid mächtig unter die Räder – die Reaktion der Klubbosse fällt deutlich aus

Irre Wochen bei Eintracht Frankfurt! Die jüngsten Ergebnisse gleichem eher Eishockey-Partien als Fußballspielen. 5:1 gegen Galatasaray Istanbul, 3:4 gegen Union Berlin, 6:6 gegen Borussia Mönchengladbach und nun ein 1:5 bei Atletico Madrid. Die Fans der Eintracht kommen wohl oder übel auf ihre Kosten.

Nach der 1:5-Niederlage gegen Atletico Madrid zeigt sich Dino Toppmöller zuversichtlich, dass Eintracht Frankfurt daraus lernen wird. „Wir sind an Grenzen gestoßen, das kommt vor im Leben und im Fußball. Aber Grenzen sind immer nur temporär,“ erklärte der Trainer bei DAZN. Die Erfahrung sei für das junge Team wertvoll, auch wenn die Spanier aktuell „eine Nummer zu groß“ waren.

Dicke CL-Klatsche für Eintracht Frankfurt

Sportvorstand Markus Krösche räumte ein, dass Atletico Madrid derzeit in „einer anderen Liga“ spielt. „Das muss man akzeptieren, dass wir gegen eine Mannschaft gespielt haben, die auf der einen oder anderen Position höhere Qualität hat,“ stellte er klar. Besonders bei den Gegentoren, unter anderem durch Griezmann und Simeone, zeigte sich Madrids Überlegenheit.

Eintracht Frankfurt kassierte in den letzten drei Pflichtspielen 13 Gegentreffer. Toppmöller betonte, „Wir müssen es einfach in den nächsten Wochen besser machen. Die Antwort kann ich hier nicht geben, die müssen wir gemeinsam auf dem Platz geben.“ Vor allem beim Verteidigen von Standards müsse die Mannschaft „besser und schärfer“ agieren.

Krösche hadert mit der Abwehr

Laut Krösche sei die hohe Zahl an Gegentoren „schon zu viel“. „Es sind ein paar Tore dabei, die ein bisschen zu einfach gefallen sind,“ gab er zu. Mit Blick auf die offensive Spielweise erklärte er, dass das Team konsequenter verteidigen müsse, um einfache Gegentreffer zu vermeiden.

Eintracht Frankfurt steht im Prozess und arbeitet daran, sowohl defensiv stabiler als auch offensiv weiterhin effektiv zu spielen. Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern liegt der Fokus darauf, die Schwächen in der Defensive schnellstmöglich zu beheben. Der Erfolg hängt davon ab, ob die Eintracht auf dem Platz eine klare Antwort auf die aktuellen Herausforderungen findet.