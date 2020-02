Eintracht Frankfurt – RB Salzburg im Live-Ticker: SGE trifft auf Hütters Ex-Club

In der Europa League kommt es am Donnerstagabend zum Duell Eintracht Frankfurt – RB Salzburg.

In der Zwischenrunde kämpfen Eintracht Frankfurt und Salzburg um den Einzug ins Achtelfinale der Europa League.

Europa League: Eintracht Frankfurt – RB Salzburg im Live-Ticker

Die SGE will nur zu gerne den Europa-Triumph des Vorjahres wiederholen, als die Mannschaft von Trainer Adi Hütter bis ins Halbfinale der Europa League gestürmt war.

Alle Infos zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Salzburg im Live-Ticker.

Frankfurt – Salzburg -:- (-:-)

Spieldaten:

Anstoß: Donnerstag, 19. Februar, 18.55 Uhr

Ort: Commerzbank-Arena, Frankfurt

Schiedsrichter: Ali Palabiyik (Türkei)

20.03 Uhr: RB Salzburg hat in der heimischen Liga derzeit seine liebe Müh und Not. Der Serienmeister der vergangenen Jahre ist aktuell nur Zweiter mit einem Punkt Rückstand auf den Linzer ASK. Am vergangenen Wochenende verlor Salzburg das Topspiel gegen Linz mit 2:3.

18.38 Uhr: Nach einer enttäuschenden Hinrunde fand Eintracht Frankfurt zu Beginn der Rückrunde wieder in die Erfolgsspur. Aus den ersten vier Ligaspielen holte die SGE starke zehn Punkte, besiegte unter anderem RB Leipzig 2:0. Zuletzt setzte es jedoch eine herbe Pleite. Bei Borussia Dortmund kam Frankfurt mit 0:4 unter die Räder.

15.49 Uhr: RB Salzburg verlor in der Winterpause quasi seinen gesamten Sturm. Wunderkind Erling Haaland wechselte zu Borussia Dortmund, Flügelflitzer Takumi Minamino ging zu Liverpool, und mit Anderson Niangbo ging ein ebenfalls hochtalentierter Stürmer zum KRC Genk. Die Hoffnungen im RB Sturm ruhen nun auf dem Ex-Hamburger Hee-chan Hwang, Patson Daka oder Winter-Neuzugang Noah Okafor.

11.23 Uhr: RB Salzburg erreicht die Zwischenrunde der Europa League als Dritter einer Champions-League-Gruppe. Die Österreicher mussten dem FC Liverpool und dem SSC Neapel in Gruppe E den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse gewähren und sich nun mit der Europa League begnügen. Einzig den KRC Genk ließ Salzburg in seiner Gruppe hinter sich.

9.54 Uhr: Die Frankfurter zitterten sich in ihrer Gruppe mit Ach und Krach weiter. Die Eintracht belegte mit 9 Punkten den 2. Platz hinter dem FC Arsenal (11) und vor Standard Lüttich (8) und Vitoria Guimaraes (5). Am abschließenden Spieltag hätten die Frankfurter das Weiterkommen fast verspielt, als sie gegen den portugiesischen Außenseiter zuhause 2:3 verloren. Dank der Schützenhilfe von Arsenal, das 2:2 in Lüttich spielte, erreichte die Hütter-Elf dann doch noch die Zwischenrunde.

Mittwoch, 19. Februar, 8.29 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg in der Europa League. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund ums Spiel.