Rückkehr perfekt: Eintracht Frankfurt macht es offiziell

Die Kaderplanung bei Eintracht Frankfurt schreitet weiter voran. In diesem Sommer hat die SGE schon einige neue Spieler geholt, sich aber auch gleichzeitig von mehreren Stars verabschiedet. Nun wurde der nächste Abgang verkündet.

Krisztian Lisztes wird Eintracht Frankfurt ein Jahr lang verlassen und zu seinem Heimatclub Ferencvarosi TC ausgeliehen. Das bestätigte die SGE am Freitag (8. August). Der junge Ungar wechselte erst im vergangenen Sommer an den Main. Nun soll die Rückkehr in seine Heimat ihm neue Impulse für seine Karriere geben.

Eintracht Frankfurt: Lisztes-Leihe offiziell

Sportdirektor Timmo Hardung begründete die Entscheidung: „Krisztian Lisztes hat großes Potenzial, welches er in seinem ersten Jahr bei uns leider noch nicht zeigen konnte.“ Die Leihe solle ihm helfen, mehr Spielpraxis zu sammeln und dadurch seine Entwicklung voranzutreiben, so Hardung weiter.

In seiner ersten Saison hatte Lisztes auch mit Verletzungen zu kämpfen. Insgesamt kam er nur zu drei Einsätzen für die U21 der Eintracht. Der Vertrag des 20-jährigen Mittelfeldspielers bei Eintracht Frankfurt läuft allerdings noch bis 2029, was die langfristigen Pläne des Vereins mit ihm unterstreicht.

SGE setzt auf die Zukunft

Lisztes stammt aus einer traditionsreichen Fußballfamilie. Sein Vater, ebenfalls Krisztian Lisztes, spielte einst in der Bundesliga, unter anderem für den VfB Stuttgart und Werder Bremen. Die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt hoffen, dass der Sohn an die Qualitäten seines Vaters anknüpfen und sich in Budapest weiterentwickeln kann.

Deshalb haben sich die Frankfurter bewusst für eine Leihe entschieden, um den Youngster weiterhin zu fördern. Die SGE ist überzeugt, dass der Spieler nach seiner Rückkehr stärker und erfahrener sein wird. Lisztes könnte dann eine größere Rolle in den Plänen der Frankfurter spielen und sich möglicherweise in der ersten Mannschaft etablieren. Ob das Talent dann in Zukunft den Erwartungen gerecht werden kann?