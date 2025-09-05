Bitterer Abgang bei Eintracht Frankfurt? Diese Aussagen sind deutlich

Markus Krösche hat Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren mit kluger und strategischer Personalplanung in die Bundesliga-Spitze geführt. Dank seiner Arbeit spielt die Mannschaft inzwischen wieder in der Champions League und behauptet sich in der Liga aktuell hinter Bayern München auf Platz zwei.

Doch Krösches Erfolg hat auch das Interesse des Rekordmeisters geweckt, was zu Spekulationen über einen möglichen Wechsel zu den Bayern führte. Jetzt hat sich der SGE-Boss deutlich zu Wort gemeldet.

Krösches Erfolgsgeschichte bei Eintracht Frankfurt

Axel Hellmann, Geschäftsführer von Eintracht Frankfurt, äußerte sich zu den Wechselgerüchten in einem Sky-Interview: „Ich habe gar keine Anzeichen dafür, dass Markus Krösche sich bei Eintracht Frankfurt nicht wohlfühlt und das Gras woanders grüner findet.“ Hellmann betonte, dass er Krösche weiterhin bei der Eintracht sehe und keinen Grund für Unzufriedenheit bei ihm erkenne.

Krösche bewies in den vergangenen Jahren seine exzellente Fähigkeit zur Kaderplanung. Trotz zahlreicher Abgänge von Schlüsselspielern entwickelte er Eintracht Frankfurt zu einem Spitzenteam weiter. Die Adlerträger stehen durch seinen Beitrag sportlich stabil da, was die erneute Teilnahme an der Champions League und den aktuellen Tabellenplatz in der Bundesliga belegen.

Hellmann lobt die Zusammenarbeit bei der SGE

Hellmann unterstrich in seinem Statement, welche enorme Wertschätzung er für Krösche empfindet: „Markus ist der Beste, das kann ich als Kollege sagen.“ Gleichzeitig schloss er daraus nicht, dass Krösche bei Eintracht Frankfurt mit seiner Arbeit unzufrieden sei. Trotz der Gerüchte blieb Hellmann gelassen und zeigte sich überzeugt, dass beide weiterhin gut zusammenarbeiten können.

Krösche kam 2021 zu Eintracht Frankfurt und hinterließ schon zuvor starke Spuren bei anderen Vereinen. Als Sport-Geschäftsführer beim SC Paderborn zwischen 2017 und 2019 und später als Sportdirektor bei RB Leipzig von 2019 bis 2021 sammelte er wertvolle Erfahrungen. Dieses Know-how setzt er nun erfolgreich bei Eintracht Frankfurt ein. Hellmann bleibt optimistisch: „Ich habe […] ein relativ gutes Gespür dafür, dass wir gut zusammen weitermachen.“