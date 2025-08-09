Eintracht Frankfurt: Bahnt sich ein bitterer Abgang an? SGE-Boss mit Ansage an die Konkurrenz

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, wird angeblich als Kandidat beim FC Bayern und Borussia Dortmund gehandelt. Axel Hellmann, Vorstandssprecher der SGE, reagierte auf die Gerüchte und nahm dabei seinen Kollegen in Schutz. Er lobte Krösches Arbeit und wertschätzte dessen Fähigkeiten, den Verein sowohl wirtschaftlich als auch sportlich erfolgreich zu führen.

Eintracht Frankfurt: Hellmann lobt Krösches Qualitäten

Hellmann wurde gegenüber der „Bild“ deutlich: „Markus bekommt zu Recht das Lob! Ich bin zwar nicht berufen, seine Arbeit zu bewerten, das müssen andere tun.“ Er unterstrich, dass Krösche ein Manager sei, mit dem die Zusammenarbeit auf hohem Niveau stattfinde. Mit ihm könne Eintracht Frankfurt ruhig schlafen, da er die wirtschaftlichen und sportlichen Herausforderungen des Klubs perfekt in Einklang bringe.

Dass Vereine wie Borussia Dortmund oder der FC Bayern Interesse an Krösche zeigen, ist für Hellmann keine Überraschung. „Alle, die in dem Geschäft gut arbeiten, sind immer zu irgendeinem Zeitpunkt auf der Liste spannender und großer Vereine“, so der Eintracht-Funktionär. Er sieht es als Normalität, dass fähige Personen solche Begehrlichkeiten wecken – sowohl national als auch international.

Eintracht Frankfurt: Spekulationen um Krösche relativiert

Auf die Gerüchte um Bayern und Dortmund reagierte Hellmann jedoch mit einem Lächeln. „Ich musste schmunzeln, weil ich mit Markus darüber geredet habe. Da stellt sich das Bild etwas anders dar als in den Medien. Ich rate allen dazu, nicht jedes geschriebene Gerücht für bare Münze zu nehmen.“ Seinen Aussagen zufolge wirken die Spekulationen also übertrieben.

Markus Krösche bleibt derzeit die zentrale Figur bei Eintracht Frankfurt, wo er Wirtschaftlichkeit und sportliche Entwicklung erfolgreich verbindet. Auch wenn Klubs wie Bayern München und Borussia Dortmund Interesse an ihm zeigen, gibt es keinen Grund für Spekulationen über einen nahenden Wechsel. Eintracht Frankfurt scheint auch weiterhin auf die erfolgreichen Entscheidungen seines Sportvorstands zählen zu können.

