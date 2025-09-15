Bittere Kunde um SGE-Star – Eintracht Frankfurt macht es offiziell

Eintracht Frankfurt muss in den nächsten Spielen auf Außenverteidiger Rasmus Kristensen verzichten. Der dänische Nationalspieler zog sich beim 1:3 gegen Bayer Leverkusen eine Muskelverletzung zu.

Über die genaue Art der Verletzung machte der Verein keine Angaben. Eintracht Frankfurt gab in einer Mitteilung lediglich zu Protokoll, dass Kristensen „Cheftrainer Dino Toppmöller damit bis auf Weiteres nicht zur Verfügung“ stehe.

Verletzungssorgen bei Eintracht Frankfurt

Kristensen musste bereits in der zehnten Minute ausgewechselt werden. Für ihn kam Nathaniel Brown ins Spiel. Kristensen war in der vergangenen Saison noch auf Leihbasis für Eintracht Frankfurt aktiv gewesen. Im April zog der Klub nach einer bärenstarken Spielzeit eine Kaufoption über gerade einmal sechs Millionen Euro. Sein Vertrag beim Bundesligisten läuft jetzt bis Juni 2029.

Kristensen gilt als fester Bestandteil der Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Seine Verletzung stellt eine zusätzliche Herausforderung für Trainer Toppmöller dar. Insbesondere die nächsten Spiele gegen Galatasaray und Atletico Madrid könnten schwierig werden. Die SGE hofft auf eine schnelle Genesung seines Verteidigers, will jedoch keine voreiligen Prognosen abgeben.

Brown steht bereit

Mit Nathaniel Brown steht Eintracht Frankfurt eine Alternative zur Verfügung. Dennoch bleibt abzuwarten, wie die Mannschaft die Verletzung kompensieren wird, schließlich kommt Brown – anders als Kristensen – primär auf der linken Seite zum Einsatz. Der Ausfall könnte daher taktische Veränderungen erzwingen.

Neben Brown könnte daher ein weiterer Youngster in den Vordergrund rücken: U21-Nationalspieler Elias Baum, der in der vergangenen Spielzeit bei der SV Elversberg groß aufspielte, stellt für Eintracht Frankfurt ebenfalls eine attraktive Option dar.

