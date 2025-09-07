Eintracht Frankfurt: Nach Mega-Offerte von den Saudis – SGE-Star mit deutlichem Zeichen

Eintracht Frankfurt hat einen Raketen-Start in die neue Saison hingelegt. Aus den ersten drei Pflichtspielen setzte drei Siege, dazu überzeugte die Mannschaft von Dino Toppmöller vor allem in der Offensive.

Klar, dass diese Leistungen auch andernorts vernommen werden. Vor allem die zahlungskräftige Kundschaft aus Saudi-Arabien soll es zuletzt auf einen Shootingstar von Eintracht Frankfurt abgesehen haben. Doch der setzt nun ein deutliches Zeichen.

Larsson will bei Eintracht Frankfurt bleiben

Mit gerade einmal 21 Jahren gehört Hugo Larsson nicht nur zum absoluten Stammpersonal bei Eintracht Frankfurt, sondern auch zu den größten Talenten Europas im zentralen Mittelfeld. Bereits in der Vergangenheit klopfte der ein oder andere Top-Klub wegen Larsson erfolglos bei der SGE an. Nun holt sich der nächste Interessent einen Korb ab – und zwar vom Spieler höchstpersönlich.

Auch interessant: Nächster Geldregen für Eintracht Frankfurt? Saudi-Klub schielt auf SGE-Juwel

Gegenüber „Fotbollskanalen“ hat Larsson verraten, dass ihn in diesem Sommer eine attraktive Offerte vom saudi-arabischen Klub Al-Ittihad erreichte: „Sie haben gegen Ende der Transferperiode Interesse gezeigt. Es war interessant zuzuhören und ein bisschen zu träumen. Denn es waren eine ganze Menge Nullen.“ Allerdings fügt der Schwede schnell an: „Aber ich hatte schnell das Gefühl, dass ich vorerst in Europa bleiben und spielen möchte.“

Mama-Larsson sagt nein

Das wohl größte Argument gegen einen Wechsel war allerdings das Veto von Larssons Mutter: „Ich rief meine Mutter an und wurde ausgeschimpft, weil ich überhaupt darüber nachgedacht hatte. Sie sagte: ‚Nein, nein, nein, das darfst Du nicht.‘ Und noch einiges mehr. Es war einfach lustig“, verrät der 21-Jährige, der vorerst keine Abgangs-Gedanken aus Frankfurt zu hegen scheint.

Mehr Nachrichten für Dich:

Ein wichtiger Punkt, der Larsson derzeit noch bei der SGE hält, dürfte vor allem die aussichtsreiche sportliche Situation des Klubs sein: „Ich fühle mich dort sehr wohl, wir spielen diese Saison in der Champions League, und ich habe eine noch wichtigere Rolle bekommen. Es hätte etwas sehr Großes und Gutes kommen müssen, damit ich mich woanders umschaue, und das kam nicht.“