Eintracht Frankfurt – Galatasaray: Jetzt ist es offiziell! UEFA verkündet Entscheidung

Es ist ein brisantes Duell, das schon Wochen vorher für Aufregung sorgte: Eintracht Frankfurt gegen Galatasaray Istanbul (18. September, 21 Uhr). Beide Mannschaften gehören zu den Traditionsklubs ihrer Länder, beide Teams wollen in der Champions League so weit wie möglich kommen.

Für das schon jetzt heiße Spiel zwischen Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul hat die UEFA eine wichtige Entscheidung getroffen. Es geht um das Schiedsrichterteam für das erste Spiel der Ligaphase der Königsklasse.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray: Entscheidung gefallen

Während Eintracht Frankfurt in diesem Sommer mit Hugo Ekitike einen Leistungsträger verloren hat, verstärkte sich Galatasaray Istanbul gewaltig. Der amtierende türkische Meister hat Spieler wie Victor Osimhen, Leroy Sane oder Ilkay Gündogan geholt. Namhafte Stars für den Traditionsverein der Türkei.

Auch interessant: Sky feiert irren Bundesliga-Coup – jetzt darf es jeder wissen

Und auch deshalb werden viele Blicke auf „Gala“ gerichtet sein, wenn die neue Champions-League-Saison starten wird. Gleich zum Auftakt kommt es zu einem brisanten Duell in Deutschland gegen die SGE. Da der türkische Verein in Deutschland eine große Anhängerschaft hat, hoffen diese natürlich auf Tickets für die Partie. Im Waldstadion werden daher viele Galatasaray-Fans dabei sein.+

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für diese Partie hat die UEFA jetzt auch verkündet, welcher Schiedsrichter die Begegnung leiten wird: Marco Guida aus Italien ist der Unparteiische. Er wird dabei von Giorgio Peretti und Giuseppe Perrotti unterstützt.

SGE kennt den Schiri

Sowohl Eintracht Frankfurt als auch Galatasaray kennen den italienischen Schiedsrichter. Guida pfiff 2022 in der Europa League den 2:1-Auswärtssieg der Adler bei Betis Sevilla. Später gelang dann der sensationelle Titelerfolg des deutschen Traditionsvereins. Ebenfalls erfolgreich war das Champions-League-Qualifikationsspiel der Istanbuler 2023 gegen NK Olimpija Ljubljana, bei dem Galas Luca Torreira vom Platz flog.

Mehr Nachrichten für dich:

Jetzt werden beide Teams den Italiener zum zweiten Mal in einem Spiel als Schiedsrichter haben. Er wird hoffen, dass er nicht im Mittelpunkt der Partie stehen wird. Dafür könnte es aber auf dem Platz durchaus hitzig werden, wenn diese beiden Mannschaften vor dieser irren Kulisse spielen.