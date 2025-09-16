Irre! Wilde Enthüllung vor Eintracht Frankfurt – Galatasaray

Am Donnerstag (18. September) startet die SGE mit dem Spiel Eintracht Frankfurt – Galatasaray Istanbul in die zweite Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte.

Auf Seite der Gäste hat man in diesem Sommer massiv aufgerüstet. Mit neuen Stars wie Leroy Sané, Ilkay Gündogan und Victor Osimhen geht das Team ambitioniert in die Königsklasse. Im Duell Eintracht Frankfurt – Galatasaray soll im Idealfall direkt ein Dreier her.

Personal-Beben vor Eintracht Frankfurt – Galatasaray

Spannend: In der Vergangenheit soll man bei den Türken zwei Spieler von Eintracht Frankfurt im Visier gehabt haben. Besonders Torwart Kaua Santos weckte der „Bild“ zufolge das Interesse in Istanbul. Der 1,96-Meter große Brasilianer galt als Wunschlösung für die Position des Stammkeepers. Trotz eines starken Angebots entschied sich Santos dennoch für einen Verbleib bei Eintracht Frankfurt.

Auch interessant: Eintracht Frankfurt: Nach Mega-Offerte von den Saudis – SGE-Star mit deutlichem Zeichen

Galatasaray reagierte schnell und holte Ugurcan Cakir für 27,5 Millionen Euro plus Boni. Santos wurde bei Eintracht mit einem langfristigen Vertrag bis 2030 an den Verein gebunden. Die Frankfurter erhoffen sich von ihm, in Zukunft eine Ablösesumme von mindestens 60 Millionen Euro zu erzielen.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray: Auch Can Uzun im Fokus

Doch nicht nur Santos steht in Zuge des Duells Eintracht Frankfurt -Galatasaray im Fokus, sondern auch Can Uzun. Der türkische Nationalspieler kam im Sommer 2024 aus Nürnberg für elf Millionen Euro. Auch er stand bei Galatasaray oben auf der Wunschliste. Der Nachwuchsstürmer entschied sich trotzdem für Frankfurt und glänzte dort zuletzt mit Top-Leistungen in der Bundesliga.

Mehr Nachrichten für Dich:

Im Champions-League-Duell Eintracht Frankfurt – Galatasaray wollen beide Teams nun zeigen, was sie können. Fans dürfen sich auf ein spannendes Aufeinandertreffen freuen. Besonders Uzun und Santos stehen dabei im Blickpunkt. Beide sollen langfristig wichtige Rollen für Eintracht Frankfurt spielen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.