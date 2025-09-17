Hiobsbotschaft vor Eintracht Frankfurt – Galatasaray! Star-Ausfall droht

Eintracht Frankfurt muss beim Champions-League-Auftakt gegen Galatasaray (18. September, 21 Uhr) der „Bild“ zufolge wohl ohne Mario Götze antreten. Der WM-Held von 2014 ist nach muskulären Problemen noch nicht fit genug.

Obwohl er Teile des Mannschaftstrainings absolviert hat, will der Verein kein Risiko eingehen und ihm im Spiel Eintracht Frankfurt – Galatasaray außen vor lassen. Sein Einsatz könnte frühestens am Sonntag gegen Union Berlin (21. September, 15.30 Uhr) erfolgen.

Eintracht Frankfurt – Galatasaray: Für Götze reicht es nicht

Götze stand zuletzt beim 4:1-Auftaktsieg gegen Werder Bremen im Aufgebot, wurde dabei eingewechselt. Aktuell hat der 19-jährige Can Uzun im offensiven Mittelfeld aber ohnehin die Nase vorn. SGE-Trainer Dino Toppmöller äußerte sich optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass wir uns nicht mehr allzu lange gedulden müssen, bis wir ihn wieder sehen.“

Rechtsverteidiger Rasmus Kristensen wird Eintracht Frankfurt hingegen noch länger fehlen. Wegen einer Oberschenkelverletzung muss der Däne rund vier bis fünf Wochen pausieren. Beim Spiel in Leverkusen zog sich der kampfstarke Profi die Verletzung zu. Für ihn kam Nathaniel Brown ins Spiel. Die Eintracht hatte Kristensen im April für sechs Millionen Euro von Leeds United verpflichtet.

Gala kommt mit Stars

Kristensens Vertrag bei Eintracht Frankfurt läuft bis 2029. Seine Verletzung ist ein Rückschlag für die Defensive, besonders vor dem Duell Eintracht Frankfurt – Galatasaray. Trotzdem bleibt der Klub optimistisch. Nun gilt es, sich auf das wichtige Spiel gegen den türkischen Meister und Pokalsieger einzustellen.

Nach der Transfer-Offensive im vergangenen Sommer kommt Galatasaray allerdings mit jeder Menge Optimismus nach Frankfurt. Es bahnt sich ein enges Duell am Donnerstagabend an.

