Eintracht Frankfurt forciert Zetterer-Deal! Bedient sich Werder Bremen im Gegenzug bei der SGE?

Elias Baum spielte in der vergangenen Spielzeit eine Schlüsselrolle bei der SV Elversberg, die nur knapp am Bundesliga-Aufstieg scheiterte. Der 19-jährige Rechtsverteidiger überzeugte vor allem durch defensive Stabilität und offensive Impulse. Nach dem Ende seiner Leihe kehrte er im Sommer zu Eintracht Frankfurt zurück.

Beim Champions-League-Teilnehmer ist seine Zukunft jedoch ungewiss. Rasmus Kristensen dürfte rechts hinten gesetzt sein, die Einsatzchancen dürften für Baum bei Eintracht Frankfurt folgerichtig gering sein.

Eintracht Frankfurt: Bremen schielt auf Baum

Die mangelnde Perspektive in Frankfurt weckt nun das Interesse anderer Vereine – insbesondere von Werder Bremen. Laut „Sky“ möchte Trainer Horst Steffen, der Baum bereits in Elversberg trainierte, ihn erneut unter seine Fittiche nehmen. Ein erneutes Leihgeschäft gilt als Wunschlösung.

Auch interessant: Rückkehr perfekt: Eintracht Frankfurt macht es offiziell

In Bremen dürften Baums Einsatzchancen deutlich höher sein. Nicht nur, weil Trainer Steffen auf den 19-Jährigen setzen dürfte, sondern auch, weil der etatmäßige rechte Schienenspieler Mitchell Weiser verletzungsbedingt noch einige Zeit fehlen wird.

SGE noch unschlüssig

Bei Eintracht Frankfurt ist man sich indes noch unsicher, ob sie den U21-Nationalspieler nochmals verleihen wollen. Diese Entscheidung könnte sich bis zum Ende der Transferperiode hinziehen. Der junge Verteidiger könnte bei Werder Bremen mehr Einsatzzeit erhalten, um sich in der Bundesliga weiterzuentwickeln.

Mehr Nachrichten für Dich:

In Frankfurt weiß man derweil um Baums großes Potenzial, doch die Konkurrenz im Kader ist groß. Werder zeigt sich entschlossen, ihn für eine Saison auszuleihen, um ihn im Bundesliga-Alltag einzusetzen. Die kommenden Wochen werden richtungsweisend für die Zukunft des Talents bei Eintracht Frankfurt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.