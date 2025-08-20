Der Ekitike-Ersatz bei Eintracht Frankfurt? Alle Blicke richten sich jetzt auf ihn

Markus Krösche hat in seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt bereits das ein oder andere Mal ein gutes Händchen in Sachen Transfers bewiesen. Spieler wie Randal Kolo Muani, Omar Marmoush oder Hugo Ekitike bescherten der SGE ein sattes Transferplus.

Für Letzteren sucht Eintracht Frankfurt jedoch nach wie vor nach einem geeigneten Ersatz. Der könnte sich nun aus den eigenen Reihen hervortun. Wird ausgerechnet dieser Transfer-Flop zum Ekitike-Ersatz?

Eintracht Frankfurt: Wahi kommt in Fahrt

Satte 26 Millionen Euro legte Eintracht Frankfurt im Winter für Elye Wahi auf den Tisch. Die enttäuschende Ausbeute der vergangenen Saison: Null Scorerpunkte in elf Pflichtspieleinsätzen. Wirklich rentiert hat sich dieses Geschäft für die SGE also noch nicht. Nun schöpft Trainer Dino Toppmöller allerdings Hoffnung.

Denn Wahi hat eine starke Sommer-Vorbereitung hinter sich. Der 22-Jährige knipste gleich mehrfach, auch im Pokalduell beim FV Engers (5:0) gelang ihm nach Einwechslung ein Treffer und eine Vorlage. Für Toppmöller wenig verwunderlich: „Elye hat vor allem seit dem Start des Trainingslagers richtig gute Schritte nach vorn gemacht. Das hat man schon in den Testspielen mit Toren gesehen. Auch, wie er getroffen hat: Jedes Tor hat mit einer Defensiv-Aktion angefangen.“

„Riesigen Schritt nach vorn“

Der SGE-Coach fügt an: „Er ist ein Typ, der den Zuspruch und die Anerkennung aus der Gruppe braucht. Ich sehe ihn ehrlicherweise komplett anders im Auftreten in der Bindung zur Gruppe. Da hat er auch einen riesigen Schritt nach vorn gemacht. Da ist das Trainingslager natürlich gut gewesen. Ich fühle ihn jetzt mit einer anderen Leichtigkeit auf dem Platz.“

Eintracht Frankfurt darf sich also berechtigte Hoffnungen darauf machen, dass der Winter-Neuzugang seine Startschwierigkeiten bei der SGE überwunden hat. Nach dem Abgang von Hugo Ekitike konkurriert er nun mit Jonathan Burkardt um einen Platz im Sturm.