Eintracht Frankfurt verkündet Stadion-Neuerung – was die Fans wohl DAZU sagen?

Neue Saison, neue Spieler, neue Regeln: Das gilt auch für die vielen Fans von Eintracht Frankfurt. Künftig wird es bei den Heimspielen einige Neuerungen geben, wie der Klub jetzt mitgeteilt hat.

So hat Eintracht Frankfurt Dauerkarten-Besitzer im Unterrang der Nordwestkurve über neue Regeln beim Stadioneinlass informiert. Per E-Mail erklärte der Verein den betroffenen Fans sowie Fan-Klub-Vorsitzenden die Änderungen, die bereits mit Beginn der neuen Saison greifen. Ziel ist es, die Sicherheit im Stadion zu erhöhen und Überfüllungen zu vermeiden.

Neues Einlasssystem bei Eintracht Frankfurt

Ab sofort erhalten Fans bei den Heimspielen von Eintracht Braunschweig mit Unterrang-Dauerkarten am Eingang ein Bändchen. Dieses ermöglicht in Kombination mit der Karte den Zugang zum Block. Ein sensorbasiertes Ampelsystem steuert zudem den Einlass. Zeigt die Ampel Rot, ist der Block voll, und Fans müssen den Oberrang nutzen.

Bei einem Toilettenbesuch während einer Rot-Phase können Fans mit einer Auslasskarte, die sie von Ordnern erhalten, zum Unterrang zurückkehren. „Blockschmuggel ist kein neues Phänomen, doch die Grenze des Zumutbaren wurde zuletzt immer wieder überschritten. Als Veranstalter können wir das nicht weiter zulassen, da unsere gemeinsame Sicherheit an oberster Stelle steht“, erklärt Eintracht Frankfurt in ihrer Mitteilung.

SGE will Sicherheitsstandards verbessern

Die Maßnahmen zielen darauf ab, Blocküberfüllungen und das Einschleusen nicht berechtigter Personen zu verhindern. In der Saison 2022/23 scheiterte ein ähnliches Bändchen-System, da die Ausgabe direkt vor dem Block erfolgte. So war kein effektiver Schutz vor dem Austausch der Bändchen zwischen Fans möglich.

Um die Neuerungen transparent zu machen, plant Eintracht Frankfurt Veranstaltungen für betroffene Unterstützer. Der Verein will das System bei diesen Treffen detailliert erklären und für Verständnis werben. Erstmals wird das neue Konzept am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Werder Bremen am 23. August angewendet. Fans dürfen gespannt sein, wie sich das System in der Praxis bewährt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.