Hammer-Wechsel ist fix! Eintracht Frankfurt bedient sich bei der Konkurrenz

In den vergangenen Tagen hatte es sich angedeutet, nun ist es offiziell: Eintracht Frankfurt hat den japanischen Offensivspieler Ritsu Doan verpflichtet. Nach einer Einigung mit dem SC Freiburg am Dienstag unterzog sich Doan am Mittwoch dem Medizincheck und unterschrieb schließlich am Donnerstag einen Vertrag bis 2030. Der 27-Jährige wird künftig mit der Trikotnummer 20 für die Eintracht auflaufen.

Eintracht Frankfurt investiert hohe Summen

Für Doan zahlt Eintracht Frankfurt 21 Millionen Euro Sockel-Ablöse. Zusätzlich können bis zu eine Millionen Euro über Bonuszahlungen hinzukommen. Der SC Freiburg sicherte sich außerdem eine Beteiligung an zukünftigen Transfersummen.

Sportvorstand Markus Krösche lobte Doans Fähigkeiten: „Ritsu Doan hat in den letzten Jahren seine hohe Qualität in der Bundesliga bewiesen und bringt Fähigkeiten mit, die uns dabei helfen werden, unsere Ziele zu erreichen.“

Doan spielte seit Sommer 2022 für den SC Freiburg. In 123 Pflichtspielen erzielte der Japaner 26 Tore und gab 23 Vorlagen. Seine Leistungen der vergangenen Saison, darunter zehn Tore und acht Assists in der Bundesliga, waren entscheidend für die Europapokal-Qualifikation der Freiburger. Die Eintracht sieht in ihm eine wertvolle Verstärkung für ihre Offensive.

Nächster Neuzugang von der Konkurrenz

Ritsu Doan ist nach Jonathan Burkardt der zweite teure Neuzugang, den Eintracht Frankfurt im Sommer verpflichtete. Burkardt wechselte Anfang Juli für eine Ablöse von rund 23 Millionen Euro von Mainz nach Frankfurt. Beide Transfers zeigen, dass die Eintracht bereit ist, auch gegen direkte Bundesliga-Konkurrenten vorzugehen, um Schlüsselspieler zu verpflichten.

Die Transferaktivitäten demonstrieren Eintracht Frankfurts Ambitionen, sowohl national als auch international konkurrenzfähig zu bleiben. Der Verein setzt auf technisch starke und mental fitte Spieler wie Doan, um langfristig Erfolg zu sichern. Mit gezielten Investitionen unterstreicht die Eintracht ihre klar definierte sportliche Strategie.

