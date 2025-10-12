Hammer-Transfer bei Eintracht Frankfurt? Krösche schielt auf DFB-Frischling

Mit seinen starken Leistungen beim SC Freiburg hat sich Noah Atubolu ins Rampenlicht gespielt. Der 23-jährige Torhüter feierte jüngst seine erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft.



Eintracht Frankfurt und Inter Mailand sollen bereits sehr an ihm interessiert sein. Das berichtet „Sky“. Unter den genannten Bundesliga-Klubs fällt vor allem Eintracht Frankfurt auf, die die Situation des Keepers genau beobachten.

Eintracht Frankfurt im Rennen um Atubolu

Aktuell ranken sich einige Gerüchte um den Freiburger. Neben der SGE mischt auch Inter Mailand kräftig mit. Die Italiener möchten angeblich zeitnah Gespräche mit dem Talent aus dem Breisgau aufnehmen. Über die Laufzeit von Atubolus Vertrag hüllt sich der SC Freiburg wie gewohnt in Schweigen. Bereits in der Vergangenheit sollen West Ham United und die AC Mailand Interesse an ihm gezeigt haben. Doch Eintracht Frankfurt scheint nun stärkster Bundesliga-Kandidat im Kampf um Atubolu zu sein.

Sein aktueller Höhenflug beschert Atubolu nicht nur die Aufmerksamkeit prominenter Klubs, sondern auch die Berufung ins DFB-Team. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte den Freiburger für die WM-Qualifikationsspiele gegen Luxemburg und Nordirland nach. Hintergrund ist die Erkrankung von TSG-Schlussmann Oliver Baumann, dessen Einsatz noch unklar bleibt. Atubolu überzeugt mit konstant guten Leistungen bei Freiburg, die ihm nun Türen auf höchstem Niveau öffnen könnten.

Eintracht Frankfurt profitiert von Atubolus Rekorden

Es sind beeindruckende Zahlen, die Atubolu für seinen Verein aufstellt. Mit 609 Minuten ohne Gegentor in der Vorsaison stellte er eine Vereinsbestmarke aus. Kein Wunder, dass sich Eintracht Frankfurt nach einem solchen Ausnahmetalent die Finger leckt. Ob die SGE jedoch gegen internationale Top-Vereine wie Inter Mailand bestehen kann, bleibt abzuwarten.

Die Frage nach Atubolus Zukunft ist jedenfalls spannend. Während Freiburg ein Talent auf Weltniveau hat, könnte Eintracht Frankfurt ein großer Einsatz im Transferpoker gelingen. Fans der Adler dürfen also gespannt sein, ob das Torwart-Juwel bald im Frankfurter Trikot aufläuft!