Eintracht Frankfurt: Es wird wohl richtig bitter! Auch die Bosse haben es schon eingesehen

Wie es im Fußball so üblich ist: Überzeugt ein Spieler, weckt er damit auch sofort das Interesse zahlreicher Topklubs aus Europa, die ihm natürlich nicht nur eine bessere Perspektive bieten, sondern auch viel Geld. Das ist jetzt bei einem Profi von Eintracht Frankfurt der Fall.

Denn Nathaniel Brown ist der Überflieger im Team von Eintracht Frankfurt. Der deutsche Nationalspieler hat viele Mannschaften auf sich aufmerksam gemacht. Während ein Winter in diesem Winter kein Thema ist, könnte es im kommenden Sommer dann zum Abgang kommen.

Eintracht Frankfurt: Star vor dem Abschied?

Seine guten Leistungen bei Eintracht Frankfurt sind nicht nur bei Bundestrainer Julian Nagelsmann angekommen, der ihn für die Länderspiele nominiert, sondern auch bei europäischen Top-Vereinen. Nathaniel Brown überzeugt bei der SGE und ist aus der Startelf nicht mehr wegzudenken.

Immerhin: Ein Winterwechsel ist „im Grunde genommen ausgeschlossen“, berichtet die „Bild“. Er will die Saison bei den Hessen zu Ende spielen und sich somit auch für die Weltmeisterschaft 2026 empfehlen. Die Sorge bei einem Transfer wäre, dass er bei einem möglichen Bankplatz im neuen Klub dann keine Chance mehr unter Nagelsmann hätte.

Daher wird ein Hammer-Transfer dann im kommenden Sommer wohl konkreter. Auch bei den SGE-Verantwortlichen schwinden die Hoffnungen, dass Brown in der kommenden Saison für den Bundesligisten spielen wird.

Mega-Ablöse bei Brown-Abschied

Bis 2030 ist Brown noch an Eintracht Frankfurt gebunden, weshalb eine Hammer-Ablöse fällig wäre. Hier wird von rund 60 Millionen Euro gesprochen, die die SGE für den Abwehrspieler fordert.

Eine Summe, die für den FC Arsenal, Manchester City und Real Madrid wohl kein Problem darstellen würde. Diese drei Topklubs sind aktuell als mögliche Interessenten für Brown bekannt. Es bahnen sich also spannende Wochen und Monate in der Personalie an.