Offiziell! Eintracht Frankfurt und Bayern München erreicht vor Spitzenspiel die Nachricht

Auf dieses Spiel haben die deutschen Fußballfans schon seit Wochen gewartet. Am Samstagabend (04. Oktober, 18.30 Uhr) treffen mit Eintracht Frankfurt und Bayern München die zwei besten Teams der Bundesliga aufeinander. Kann die SGE den deutschen Rekordmeister erneut ärgern?

Vor dem Spiel der beiden Top-Klubs blicken alle auf eine Entscheidung des DFB. Der Deutsche-Fußballbund hat eine wichtige Entscheidung vor der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München nun offiziell verkündet.

Siebert pfeift Topspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München

In nahezu jedem Fußballspiel steht der Schiedsrichter mehr oder minder im Vordergrund. In einem Topspiel sind noch einmal mehr Augen auf den Unparteiischen gerichtet. Für die Partie Frankfurt – Bayern steht nun fest: Daniel Siebert wird die Partie zwischen den Hessen und den Münchenern pfeifen.

An seiner Seite werden Jan Seidel und Rafael Foltyn als Linienrichter fungieren. Vierter Offizieller wird Tobias Reichel. Im Videokeller werden Benjamin Cortus und Dr. Justus Zorn das Geschehen auf dem Rasen verfolgen. Das sechsköpfige Gespann wird das Spitzenspiel also begleiten.

Siebert gehört zu den besten Schiedsrichtern in Deutschland, hat den Status als FIFA-Schiedsrichter inne und pfeift auch auf der internationalen Bühne. Knapp 200 Mal war er in der Bundesliga bereits im Einsatz, hinzu kommen mehr als 60 Partien in der Champions League, der Europa League und der Conference League. Auch bei der Heim-EM 2024 war er im Einsatz.

Siebert-Premiere endete torlos

Besonders interessant: Den FC Bayern München wird Siebert zum insgesamt 38. Mal pfeifen – keinen Verein begleitete er öfter. Nur viermal gingen die Münchener als Verlierer vom Platz. Die Eintracht pfiff Siebert 25 Mal – 13 Spiele davon konnten die Hessen für sich entscheiden. Beide Teams haben also durchaus gute Erfahrungen mit dem gebürtigen Berliner gemacht.

Ein einziges Mal pfiff Siebert bisher eine Partie zwischen Frankfurt und Bayern – 2015/16 endete das Spiel mit einem 0:0. Dieses Mal dürfte wohl das ein oder andere Tor fallen, schließlich sind beide Offensivreihen derzeit mächtig in Form. Entscheidend dürfte werden, inwieweit die SGE-Defensive die unglaubliche Offensiv-Power der Gäste stoppen kann.