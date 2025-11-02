Keine Zukunft bei Eintracht Frankfurt: Doppel-Abschied im Winter?

Die Sommer-Transferperiode war bei Eintracht Frankfurt schon recht spektakulär, jetzt könnte es auch im Winter ziemlich spannend werden. Dabei könnten gleich zwei Spieler den Verein verlassen, die bisher ziemlich enttäuschten.

Da wäre zum einen Michy Batshuayi, dessen Kapitel bei Eintracht Frankfurt ein Ende haben könnte. Der Angreifer könnte die SGE entweder schon in der nächsten Transferperiode verlassen oder dann im Sommer.

Eintracht Frankfurt: Doppel-Abschied im Winter?

Wie „Sky“ berichtet, sei Eintracht Frankfurt zwar mit der Mentalität von Batshuayi zufrieden, allerdings hat er unter Trainer Dino Toppmöller aktuell kaum Möglichkeiten, sich zu beweisen. Bislang kommt der Belgier wettbewerbsübergreifend auf sehr wenige Spielminuten.

Auch interessant: Geht jetzt alles schnell? Julian Nagelsmann und DFB droht bittere Juwel-Pleite

Die SGE würde ihm keine Steine in den Weg legen, wenn der Angreifer einen Wechsel in Erwägung ziehen würde, heißt es weiter. Das würde womöglich Sportvorstand Markus Krösche und den SGE-Bossen gelegen kommen.

Aber Batshuayi wäre nicht der einzige Spieler, der den Verein verlassen darf. Auch Elye Wahi soll dem Bericht nach auf der Abgangsliste stehen. Der 22-Jährige konnte den Erwartungen bislang nicht gerecht werden. 26 Millionen hatten die Frankfurter für den Franzosen ausgegeben.

Auch Wahi kann gehen

Dementsprechend erwartet Eintracht Frankfurt eine ähnlich hohe Summe für den Stürmer, falls sich ein Interessent melden sollte. Mit dem Geld, das der Bundesligist aus möglichen Deals einnehmen wird, soll aber auch direkt ein neuer Torjäger kommen.

Im Sommer scheiterte ein Transfer am Deadline Day, in diesem Winter soll William Osula von Newcastle United an den Main wechseln. Nach der „Sport Bild“ bekräftigt das auch „Sky“. Demnach hat die Eintracht ihren Plan mit dem Stürmer besprochen. Trainer Toppmöller soll mit Osula bereits telefoniert haben.

Mehr Nachrichten für dich:

Ob der Transfer zustande kommen wird, zeigt sich dann in der nächsten Transferperiode. In Newcastle hat der Stürmer derzeit das Nachsehen, nachdem Nick Woltemade für viel Geld verpflichtet wurde.