Frankfurt - Basel im Live-Ticker: Schock für die Eintracht! Wilde Corona-Gerüchte vor Europa-League-Duell!

Frankfurt. Vor dem Spiel Frankfurt - Basel in der Europa League steht alles im Zeichen des Coronavirus. Sollte das Spiel zunächst noch vor Zuschauern ausgetragen werden, wurde es dann doch zum Geisterspiel erklärt.

Kurz vor dem Duell Frankfurt - Basel kursieren die nächsten Gerüchte rund um das Coronavirus. Angeblich sollen alle Spiele der Europa League abgesagt werden. Hintergrund ist ein Bericht der spanischen Zeitung "Marca". Bei uns kannst du das Spiel im Live-Ticker verfolgen.

Frankfurt - Basel im Live-Ticker: Schock für die Eintracht

+++ Hier kannst du den Live-Ticker aktualisieren +++

Frankfurt - Basel 0:3

Torschützen: 0:1 Campo (27.), 0:2 Bua (73.), 0:3 Frei (85.)

90. Minute: Das war's in Frankfurt. Ganz bitterer Abend für alle Eintracht-Fans.

85. Minute: Tor für Basel

Es klingelt schon wieder in Trapps Kasten. Basel spielt sich mit einem Doppelpass in die Gefahrenzone. Bua dribbelt in den Strafraum und bedient Frei, der nur noch abzustauben braucht. 0:3!

73. Minute: Tor für Basel

Kalte Dusche für die Eintracht. Frankfurt war bislang weiter am Drücker, scheiterte ein Mal bereits am Pfosten. Aber die Tore hier macht der Gast aus der Schweiz. Nach einem langen Ball von Torwart Omlin, verliert Hinteregger das Kopfballduell. Der Ball landet bei Campo, der Bua bedient. Der hat keine Mühe den Ball über Trapp zu chippen. Jetzt wird es richtig schwer für die Eintracht.

45. Minute: Die Eintracht geht mit einem Rückstand in die Pause und ist jetzt unter Zugzwang.

27. Minute: Tor für Basel

Bitterer Spielverlauf aus Sicht von Eintracht Frankfurt. Das Team von Adi Hütter kontrolliert eigentlich das Spiel. Aber Basel trifft. Campo schnibbelt den Ball per Freistoß direkt ins Tor. Wunderschöner Treffer und wichtiges Auswärtstor für die Schweizer.

1. Minute: Der Ball rollt in der Commerzbank-Arena. Auf den Rängen, wo so sonst die Stimmung kocht, ist heute tote Hosen.

18.01 Uhr: Das Spiel findet definitiv statt. Beide Teams sind zur Vorbereitung auf dem Rasen.

Frankfurt - Basel: Absage wegen des Coronavirus?

Laut der spanischen Zeitung will die Uefa alle europäischen Wettbewerbe aussetzen. Davon wären nicht nur die Europa League und die Champions League betroffen, sondern möglicherweise auch die EM 2020 im Sommer. Das Turnier soll möglicherweise verschoben werden. Mehr dazu erfährst du hier >>>

Fußball-Fans diskutierten deshalb, ob das Spiel zwischen Frankfurt und Basel überhaupt noch stattfindet.

+++ Coronavirus: Trump-Entscheidung sorgt für Aufschrei ++ Lufthansa trifft knallharte Entscheidung +++

Dazu hat sich die Eintracht am Nachmittag geäußert: "Da es hier bei einigen noch ein paar Unklarheiten zu geben scheint: Nach jetzigem Stand findet SGE gegen Basel heute Abend wie geplant (ohne Zuschauer) statt", so der Verein bei Twitter.

FC Basel ohne Spielpraxis

Einige nationale Ligen stehen wegen des Coronavirus bereits still. Davon betroffen ist auch der Eintracht-Gegner FC Basel. Denn in der Schweiz wurden alle Profi-Fußball-Spiele bis Anfang April abgesagt.

+++ Coronavirus in NRW: Drei Tote in NRW ++ öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen +++

In der Europa League treten die Schweizer jedoch an. Die fehlende Spielpraxis könnte allerdings ein Nachteil im Kampf um die nächste Runde der Europa League werden.

Fußball-Saison vor dem Aus?

Ob und wie es in den nationalen und internationalen Wettbewerben weitergeht, ist unklar. Ein einheitliches Vorgehen gibt es jedenfalls nicht.

Während der Spielbetrieb nach der Quarantäne von Real Madrid auch in Spanien abgesagt wurde, sollen Stand jetzt (Donnerstag) die Spiele in der Bundesliga stattfinden - allerdings ohne Zuschauer.(ak)