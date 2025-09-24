Eintracht Frankfurt schaut genau hin: Horror-News für Gegner

Eintracht Frankfurt ist mit einem verdienten 5:1-Heimsieg gegen Galatasaray Istanbul in die neue Champions-League-Saison gestartet. Die Mannschaft von Dino Toppmöller hat sich damit eine gute Ausgangsposition für die kommenden sieben Spiele verschafft.

Der Dreier gegen die Türken war allerdings auch bitter nötig, denn Eintracht Frankfurt hat in der Ligaphase eines der wohl schwersten Programme aller Klubs erwischt. Das Erreichen der K.O.-Phase dürfte sicherlich als Riesen-Erfolg gewertet werden. Nun gibt es Horror-News für einen CL-Gegner. Auch die SGE schaut genau hin.

Eintracht Frankfurt: Schmerzhafter Ausfall für Barca

Neben den Duellen mit dem FC Liverpool und Atletico Madrid ist das Auswärtsspiel beim FC Barcelona (9. Dezember) sicherlich das schwerste Spiel, das Eintracht Frankfurt in dieser CL-Saison vor der Brust hat. Nun haben die Katalanen jedoch einen schmerzhaften Ausfall zu beklagen.

Auch interessant: Bittere Kunde um SGE-Star – Eintracht Frankfurt macht es offiziell

Denn Trainer Hansi Flick muss für den Rest des Kalenderjahres auf Mittelfeldspieler Gavi verzichten. Wie Barca am Dienstag (23. September) mitteilte, wird sich der 21-Jährige einer Operation am Knie unterziehen müssen. Demnach sei eine Meniskusverletzung verantwortlich für diese Maßnahme. Gavi wird im Anschluss bis zu fünf Monate aussetzen müssen. Das Spiel gegen Eintracht Frankfurt fällt für ihn damit definitiv flach.

Gute Erinnerungen an Barcelona

Die Situation ist für Gavi besonders bitter. Bereits im Jahr 2023 hatte das Barca-Juwel im selben Knie einen Kreuzbandriss erlitten. Diese Verletzung kostete ihn zu jener Zeit die Teilnahme an der Europameisterschaft 2024 in Deutschland, wo seine spanischen Teamkollegen den Titel holen konnten.

Mehr Nachrichten für Dich:

Ungeachtet von Gavis Verletzung dürfte man sich bei Eintracht Frankfurt mächtig auf das Gastspiel in Barcelona freuen. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Klubs in 2022 konnte die SGE einen spektakulären 3:2-Auswärtssieg im Camp Nou landen. Die Eintracht zog seiner Zeit damit ins Halbfinale der Europa League ein. Wenige Wochen später gewann man den Wettbewerb schließlich.