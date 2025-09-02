Nächster Geldregen für Eintracht Frankfurt? Saudi-Klub schielt auf SGE-Juwel

In den vergangenen Jahren erwirtschaftet kein Team so große Transfergewinne wie die SGE. Und Eintracht Frankfurt sorgt aktuell mit Offensiv-Juwel Jean-Matteo Bahoya erneut für Schlagzeilen.

Der junge Franzose ist heiß begehrt, insbesondere in Saudi-Arabien. Laut „Absolut Fussball“ bot ein namentlich nicht genannter Klub aus der Region unglaubliche 70 Millionen Euro für Bahoya. Die Hessen blockten das Angebot jedoch ab, da sie ihn für noch wertvoller halten.

Eintracht Frankfurt plant langfristig mit Bahoya

Der U21-Nationalspieler hat seinen Marktwert rasant gesteigert. Im Januar 2024 zahlte Eintracht Frankfurt acht Millionen Euro an Angers SCO. Diese Ablösesumme wurde durch seine Leistungen bereits vervielfacht. Bahoya selbst denkt aktuell jedoch nicht an einen Wechsel: „Ich habe mich gut entwickelt und kann hier bei der Eintracht meinen Fußball zeigen.“

+++ Bundesliga-Knall! Eintracht Frankfurt macht Rekord-Deal perfekt +++

Nach dem 4:1-Sieg gegen Werder Bremen betonte Bahoya, dass ihn das Umfeld in Frankfurt weiter fördere. Seine zwei Treffer in diesem Spiel unterstrichen sein großes Potenzial. Mit 44 Pflichtspielen, sechs Toren und fünf Vorlagen ist Bahoya bereits ein wichtiger Teil von Eintracht Frankfurt.

SGE und die Mega-Deals

Dass internationale Topklubs ihn umwerben, überrascht niemand. Bahoya bringt alle Qualitäten für eine Weltkarriere mit und könnte Eintracht Frankfurt eine Rekordablöse einbringen. Sportvorstand Markus Krösche hat bereits mehrfach bewiesen, dass er solche Transfers meistert. Beispiele sind Randal Kolo Muani (95 Millionen Euro), Hugo Ekitike (95 Millionen Euro) und Omar Marmoush (75 Millionen Euro).

Hier mehr News für dich:

Mit Bahoya könnte Krösche den nächsten Mega-Deal vorbereiten, doch derzeit bleibt das Talent ein wichtiger Bestandteil der SGE.