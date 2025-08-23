Bundesliga-Knall! Eintracht Frankfurt macht Rekord-Deal perfekt

Eintracht Frankfurt hat Grund zum Feiern: Die Partnerschaft mit Hauptsponsor Indeed wird vorzeitig bis 2029 verlängert.

Für den Traditionsverein ist das ein Rekord-Deal, der finanzielle Sicherheit schafft. Angeblich bringt der neue Vertrag rund 40 Millionen Euro – eine Steigerung um etwa 25 Prozent.

Eintracht Frankfurt auf dem Weg zur Marke

Indeed stieg 2017 bei Eintracht Frankfurt ein – ein Jahr nach dem Fast-Abstieg. Damals konnte niemand die Erfolgsgeschichte ahnen. Pokalsieg 2018, Europa-League-Triumph 2022 und regelmäßige internationale Auftritte haben den Club auf die internationale Landkarte katapultiert.

Rekorde und emotionale Höhenflüge mit Eintracht Frankfurt

Schon im ersten Jahr der Partnerschaft gewann die Eintracht sensationell den DFB-Pokal gegen Bayern München. „Diese erste Spielzeit war der Hammer“, erinnert sich Indeed-Deutschlandchef Frank Hensgens. Die Bilder des Triumphes gingen um die Welt – von Austin bis Tokio.

Die Vertragsverlängerung macht Indeed zum treuesten Hauptsponsor der Vereinsgeschichte. Bis 2029 sind die Unternehmen über zwölf Jahre verbunden – ein Meilenstein in der Bundesliga. Das Sponsoring umfasst alle Teams, von den Frauen bis zur U21, sowie den Esports-Bereich.

„Die Eintracht hat viel vor, Indeed hat viel vor“, betont Hensgens. Vorstandssprecher Axel Hellmann nennt die Partnerschaft eine „Symbiose aus internationaler Ausrichtung und bodenständigen Werten“. Mit Indeed an der Seite könnte die Erfolgsreise von Eintracht Frankfurt noch lange weitergehen.

