„Doppelpass“ (Sport1) diskutiert hitzig über Schalke-Keeper Nübel – dann schaltet sich ausgerechnet ein Dortmunder ein

Schalke-Keeper Alexander Nübel war am Sonntag ein großes Thema im „Doppelpass“ bei Sport1.

Der Fußball-Talk „Doppelpass“ bei Sport1 widmete sich am Sonntagmittag nicht nur dem Coronavirus, sondern auch dem eigentlichen Geschehen rund um die Bundesliga. Ein Thema wurde von der Runde besonders hitzig diskutiert: Der Wechsel von Alexander Nübel vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München.

In der Winterpause hatte Alexander Nübel verkündet, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Schalke nicht verlängert und sich stattdessen den Bayern anschließt. Die Entscheidung wurde in den vergangenen Wochen nicht nur im „Doppelpass“ kontrovers diskutiert. Schließlich droht Nübel in München die Bank, solange der Weltklasse-Keeper Manuel Neuer dort unter Vertrag steht.

„Doppelpass“: Was passiert mit Nübel?

Ausgangspunkt für die Nübel-Diskussion im „Doppelpass“ am Sonntag war ein Zitat von Oliver Kahn. Der künftige Vorstandsboss des FC Bayern München hatte der „Sport Bild“ jüngst gesagt: „Mit Alexander Nübel bekommen wir einen hochtalentierten Torwart, der die Möglichkeit besitzt, sich hinter Manuel Neuer zu entwickeln und zu lernen.“

Während Moderator Thomas Helmer uns seine Gäste überlegten, wie man dieses Zitat denn nun interpretieren solle, schaltete sich plötzlich Patrick Owomoyela ein. Der frühere Spieler und jetzige Markenbotschafter von Borussia Dortmund meinte: „Die einzige Frage, die ich mir stelle: Warum hat Nübel überhaupt diese Entscheidung getroffen?“

Effenberg: „Der Wechsel macht keinen Sinn“

Stefan Effenberg stimmte ihm zu: „Ich würde auch keinen Sven Ulreich opfern. Er ist seit Jahren ein perfekter zweiter Torwart. Den musst du doch halten.“

Effenberg weiter: „Die Bayern werden mit Manuel Neuer in die nächsten Jahre gehen – und wohl auch mit Ulreich. Und dann muss man gucken, was man mit Nübel macht. Dann musst du ihn womöglich für ein, zwei Jahre woanders parken. Der Junge muss spielen. Du kannst ihn doch jetzt nicht ausschließen. Er muss spielen, um sich weiterzuentwickeln. Da macht der Wechsel zum FC Bayern in diesem Sommer einfach keinen Sinn.“

Owomoyela: „Die schlagen sich die Köpfe ein“

Ein solches Leihmodell schlossen die Bayern allerdings bereits kategorisch aus. Heißt: Nach jetzigem Stand wird Nübel definitiv erst mal bei den Münchnern bleiben.

Owomoyela erkennt in der ganzen Situation ein Dilemma: „Die Bayern haben jetzt einen Torhüter, der ganz klar spielt, und zwei Torhüter, die sich dahinter die Köpfe einschlagen.“ (dhe)