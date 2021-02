Doppelpass (Sport 1): Hammer-Ankündigung! ER ist am Sonntag zu Gast

An diesem Wochenende gibt es beim „Doppelpass“ (Sport 1) natürlich nur ein Thema: Das Revierderby!

Die abstiegsbedrohten Schalker erwarten den BVB, der unbedingt noch auf die Champions-League-Plätze klettern will. Um beim „Doppelpass“ (Sport 1) über dieses brisante Spiel zu sprechen, gibt sich ein absoluter Hammer-Gast am Sonntag die Ehre.

„Doppelpass“ (Sport 1): Hammer-Gast am Derby-Wochenende

Die Moderatoren Thomas Helmer und Laura Papendick dürfen niemand geringers als Ex-Schalke-Coach David Wagner begrüßen. Der 49-Jährige war stand vor einem halben Jahr noch als Trainer der Königsblauen an der Seitenlinie, bevor er am 2. Spieltag der aktuellen Saison entlassen wurde.

Wagner erreichte mit Schalke in der vergangenen Saison das Pokal-Viertelfinale. Doch in der Liga holte er seit dem 2:0 gegen Gladbach am 17. Januar 2020 keinen Sieg mehr. Nach 13 Niederlagen in den darauffolgenden 20 Pflichtspielen musste Wagner schließlich seinen Hut nehmen.

Doch auch seine Nachfolger konnten Königsblau zu einem Erfolgserlebnis verhelfen. Weder Manuel Baum noch Huub Stevens konnten Schalke zu einem Ligasieg verhelfen. Erst dem aktuelle Trainer Christian Gross gelang am 15. Spieltag ein 4:0-Sieg gegen Hoffenheim. Doch eine Wende markierte das nicht: In den darauffolgenden sieben Pflichtspielen blieb S04 erneut ohne Sieg.

Derby-Sieg als Initialzündung für Schalke?

Mit einem Derbysieg gegen den verhassten Revier-Rivalen könnte Schalke am Wochenende aber jedoch noch einmal Kräfte freisetzen, um einen Lauf zu starten.

Neben David Wagner werden auch die Experten Mario Basler und Marcel Reif über das Derby-Ergebnis diskutieren. (at)