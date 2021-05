Doppelpass (Sport 1): Irrer Zoff! Baumann nimmt Effenberg aufs Korn – der schießt scharf zurück

Da ging es im Doppelpass bei Sport 1 aber mal wieder ordentlich zur Sache.

In der Live-Sendung gerieten Frank Baumann, Geschäftsführer Sport von Werder Bremen, und Doppelpass-Experte Stefan Effenberg heftig aneinander.

Doppelpass (Sport 1): Wortgefecht zwischen Baumann und Effenberg

Einen Tag nach dem bitteren Abstieg in die 2. Bundesliga stellte sich Bremens Boss Frank Baumann im Doppelpass. Der 45-Jährige wurde aus Bremen per Live-Schalte in die Sendung geholt.

Als Stefan Effenberg ihm dann die Frage stellte, was in den letzten zehn Spielen bei Werder Bremen falsch gelaufen sei, reagierte Baumann mit einer eigentlich harmlosen Antwort.

Die Gäste im Doppelpass (Sport 1):

Thomas Helmer, Moderator

Marcel Reif, Sport 1-Experte

Alfred Draxler, Sport 1-Experte

Olaf Thon, Schalke-Legende

Stefan Effenberg, Sport 1-Experte

Peter Neururer, Ex-Bundesliga-Trainer

„Du warst ja auch mal ein ganz ordentlicher Spieler. Du weißt auch - auch wenn du immer vor Selbstvertrauen gestrotzt hast – dass es trotzdem auch Phasen gibt, wo vieles von alleine geht. Es gibt aber auch Phasen, wo es nicht funktioniert. Man hat nicht mehr das Selbstvertrauen. Das hat sich extrem verstärkt. Da haben wir keine Trendwende mehr schaffen können“, erklärte Frank Baumann.

Stefan Effenberg hatte aber nur einen Satz gehört: „Du hast gerade gesagt: Ich war ein ordentlicher Spieler? Du warst ein ordentlicher Spieler, ich war besser“, schoss er zurück.

Und setzte dann noch einen drauf: „Ordentlicher Spieler? Tz. Ist ein bisschen untertrieben. Genau so arbeiten sie anscheinend in Bremen.“ Die Aussage hat offenbar am Ego von Effenberg gekratzt.

„Das ist der Bremer Humor“

Baumann versucht die Situation herunterzuspielen. „Das ist der Bremer Humor“, erklärt Baumann. Effenbergs patzige Antwort: „Den verstehe ich nicht, ich bin Hamburger.“

Die beiden Ex-Profis scheinen offenbar nicht gut aufeinander zu sprechen zu sein.

