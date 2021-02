„Doppelpass“ (Sport 1): Gast spaltet mit seinem Outfit die Zuschauer – „Ist das Dach undicht?“

Im „Doppelpass“ bei Sport 1 sind jeden Sonntag Gäste aus der Fußball-Welt zu Gast, im Netz sorgt das häufig für Wirbel.

Diesen Sonntag hat der ehemalige Trainer Markus Babbel im „Doppelpass“ bei Sport 1 für Wirbel gesorgt. Sein Outfit spaltete die Zuschauer.

„Doppelpass“ (Sport 1): „Detektiv“ Babbel lässt das Netz eskalieren

Bunte Socken von Marcel Reif, verrückte Schuhe – der Doppelpass ist nicht nur eine Fußball-Diskussionsrunde, sondern auch eine kleine Fashionshow. Die Zuschauer achten immer haargenau auf die Outfits der Gäste

An diesem Sonntag war Markus Babbel zu Gast. Der 48-Jährige war erfolgreicher Fußball-Profi, gewann vier Mal die deutsche Meisterschaft und wurde Europameister. Als Trainer arbeitete er beim VfB Stuttgart, Hertha BSC, der TSG 1899 Hoffenheim, in Luzern (Schweiz) und zuletzt in Sydney.

Das Outfit von Markus Babbel sorgte für Gesprächsstoff Foto: imago images/AAP

Im Doppelpass trat er mit einem Outfit auf, dass die Zuschauer spaltete. Klassische grüne Hose, ein Strickpullover und eine Baskenmütze. Die Kopfbedeckung sorgte bei den Fans für unterschiedliche Meinungen:

Doppelpass-Zuschauer spielen wegen Babbel-Outfit verrückt

Einige Fans regten sich darüber auf, dass Markus Babbel in einem geschlossenen Raum mit Kopfbedeckung saß. Hier ein paar negative Reaktionen:

„Warum hat Babbel eigentlich immer noch die Mütze auf? Ist das Dach undicht?“

„Ach du meine Güte, zappe rein und sehe da so einen komischen Typen mit Mütze. Hat etwas länger gedauert, bis ich den als Markus Babbel erkannt habe.“

„Trägt Markus Babbel etwa einen Hut im geschlossenen Raum?“

„Hut ab, Markus Babbel. Nein wirklich jetzt: Hut ab.“

„Als Markus Babbel bei Outfittery bestellt hat, war bestimmt ein Virus im System ...“

„Macht der Babbel jetzt auf Johnny Depp oder warum legt er die Baskenmütze im warmen Studio nicht ab“

Wenn du Sherlock Holmes auf Wish bestellt und dann Markus Babbel bekommst^^ #dopa pic.twitter.com/KYB2U4p45n — MC-Moriarty 17 (@17_moriarty) February 7, 2021

Aber nicht alle Fans fanden den Stil von Markus Babbel schlecht, von manchen Twitter-Usern kam auch ein positives Feedback:

„Ich lese hier soviel negative Kommentare zu Outfit von Markus Babbel. Es lebt mal wieder einer nicht der typische Mainstream und schon wird er wieder zerrissen. Es wird immer über Diversität gesprochen. Ich frage mich wo ist sie. Und übrigens, er sieht cool aus.“

„Babbel hat einen coolen Stil“

„Es gibt Profi-Fußballer, deren Optik sich im Alter deutlich verbessert...gut schaut der Babbel aus...“

Für andere Zuschauer war das Outfit ein Anlass um Babbel in verschiedene Rollen zu packen. „Ein ulkiger Postbote aus einem typischen Til Schweiger-Film“, meint ein User, an andere schreibt: „Markus Babbel ist jetzt offiziell Detektiv.“ (fs)