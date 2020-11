Doppelpass (Sport 1): „Favre ist kein Meistertrainer!“ – Höwedes schlägt BVB DIESE Trainern vor

„Favre ist kein Meistertrainer!“, sagte Benedikt Höwedes am Sonntag im Doppelpass (Sport 1).

In der Talkrunde sprach sich Höwedes nicht nur gegen BVB-Trainer Lucien Favre aus, sondern schlug im Doppelpass (Sport 1) auch gleich mögliche Nachfolger vor.

Doppelpass (Sport 1): Schalke-Legende Höwedes: „Favre ist noch nicht reif für den Titel“

Nach der 1:2-Pleite gegen den 1. FC Köln steht Lucien Favre, Trainer von Borussia Dortmund, mal wieder in der Kritik. Der Vorwurf: Favre könne das Team in Spielen gegen vermeintlich kleine Gegner nicht motivieren. Diese Punkte fehlen dem BVB am Ende zur Meisterschaft.

Doppelpass (Sport 1): Benedikt Höwedes schießt gegen BVB-Trainer Lucien Favre. Foto: Uwe Kraft​ - Pool/Getty Images | Montage: DERWESTEN

Höwedes meint: „Ich glaube, dass ein anderer Trainer gefragt ist, der manchmal mehr eingreift, wenn zum Beispiel ein Jadon Sancho aus der Reihe schlägt“, und legt gegen Favre nach: „Favre ist noch nicht reif für den Titel.“

Die Gäste im Doppelpass (Sport 1)

Moderator: Thomas Helmer

Benedikt Höwedes, Ex-Schalke-Spieler

Steffen Freund, Ex-Fußball-Profi

Alfred Draxler, SportBild-Chefredakteur

Manuel Thiele, Freier Sportjournalist

Stefan Effenberg, Sport 1-Experte

Allerdings sagt der frühere Schalke-Kapitän, dass es aktuell keinen passenden Trainer für den BVB auf dem Markt gebe. Einen Trainerwechsel fordere er nicht.

Benedikt Höwedes war als Experte im Sport 1-Doppelpass. Foto: Guido Kirchner/dpa

Trotzdem sagt er: Der Trainer ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen den Bayern und dem BVB. Favre sei „nicht meisterlich“, sondern nur „sehr gut“.

DIESE Trainer schlägt Höwedes vor

„Ich finde, dass zu Dortmund ein anderer Trainertyp besser passen würde. Ein Trainer, der offensiver denkt, wie ein Nagelsmann oder ein Rangnick“, hat Benedikt Höwedes auch gleich mögliche Nachfolger für Lucien Favre parat.

Im kommenden Sommer läuft der Vertrag des Schweizers bei Borussia Dortmund aus. Die Verhandlungen über eine mögliche Vertragsverlängerung will der BVB Anfang des nächsten Jahres führen.

Effenberg verteidigt Favre

Sportbild-Chefredakteur Alfred Draxler und Sport 1-Experte Steffan Effenberg vermuten, dass es im kommenden Sommer dann einen Trainerwechsel beim BVB geben könnte. Auch wenn Effenberg den Schweizer verteidigt.

„Favre ist der beste Trainer für die jungen Spieler für die Entwicklung. Sie werden die ganze Karriere von Favre profitieren. Für die Entwicklung der Mannschaft ist er der beste Trainer den es gibt“, sagt Effenberg.

Skandal im Doppelpass

In der gleichen Talkrunde sorgte Experte Steffen Freund für einen Rassismus-Skandal. In Bezug auf die Schalker Nabil Bentaleb und Amine Harit traf der Ex-Fußball-Profi grenzwertige Aussagen. Hier alle Hintergründe >>>