„Doppelpass“ (Sport1): Gäste diskutieren hitzig – plötzlich ruft ER an

Es war die Szene des 20. Spieltags: Beim Spiel Leipzig gegen Gladbach verteilte Schiedsrichter Tobias Stieler für Meckern Gelb-Rot an Alasanne Plea.

Im Sport1-Doppelpass diskutierten die Gäste die Situation heiß und plötzlich klingelt das Telefon. Am Apparat: Gladbach-Manager Max Eberl.

Während RB-Sportdirektor Markus Krösche unter den Gästen war, schaltete sich der Manager von Borussia Mönchengladbach per Telefon im Doppelpass zu.

Reiner Calmund wütet: „Wie die Wildsäue!“

Darum ging’s: Borussia Mönchengladbach führte im Topspiel bei RB Leipzig, als Schiedsrichter Tobias Stieler den Gladbacher Alasanne Plea mit Gelb-Rot vom Platz schickt. Der Grund dafür ist eine neue Regelung bzw. eine verschärfte Auslegung.

Schiedsrichter sind seit der Rückrunde angehalten jegliches Meckern, respektloses Verhalten oder auch Rudelbildung mit Gelb zu bestrafen. Der Fohlen-Stürmer bekam das schmerzhaft zu spüren.

Gladbach-Manager Max Eberl hat im Doppelpass angerufen und ein Statement abgegeben. Foto: imago images/Nordphoto

Nach einem nichtgegebenen Foul beschwerte sich Plea und sah dafür Gelb. Als der Franzose mit abfälligen Handbewegungen reagierte, zögerte Stieler nicht lange und zeigte ihm die Gelb-Rote Karte.

Im Sport1-Doppelpass war sich die Experten-Runde nicht einig. RB-Vertreter Krösche gab selber zu, dass er die Doppelbestrafung als übertrieben eingeschätzt. Fußball-Legende Rainer Calmund stärkte dem Schiedsrichter den Rücken und kritisierte das respektlose Verhalten der Spieler in der heutigen Zeit. „In keiner anderen Sportart benehmen sich die Spieler so, wie im Fußball. Wie die Wildsäue!“, so Calli.

Doppelpass: Eberl gibt Statement via Telefon ab

Gladbachs Manager Max Eberl wollte mit seiner Meinung nicht hinterm Berg halten und rief auf Eigeninitiative an. Sein Statement:

„Gestern war für mich die erste Gelbe Karte der Witz an der Sache. Da hat der Schiedsrichter überzogen reagiert. Die zweite gelbe Karte kannst du geben. Alles was danach kam, war hochemotional. Es wurde alles hektisch und unruhig. Das ganze Spiel war bis dahin sehr sachlich, sehr gut, ein tolles Fußballspiel. In einem Spiel wie gestern, darf kein Exempel statuiert werden.“

Außerdem kündigte Eberl an, dass er mit Schiedsrichter Tobias Stieler das Gespräch suchen werde. Nach dem Spiel sei er emotional zu aufgeladen gewesen, um eine sachliche Diskussion zu führen.